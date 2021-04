Støre holder tett om avkriminalisering av narkotika

Det erhva– Vi er opptatt av å få en reform som er viktig for de som trenger den. Vi er opptatt av å få en reform som omsider kan levere på det som har vært et mål gjennom mange år. Å sørge for at rusavhengige får helsehjelp, sier Jonas Gahr Støre.

Torsdag starter Arbeiderpartiet et tre dager langt digitalt landsmøte. En av de mest omstridte sakene er reform av ruspolitikken. Regjeringen har foreslått å avkriminalisere bruk av mindre mengder narkotika. Straff skal erstattes av obligatorisk rådgivning i kommunal regi.

Arbeiderpartiet er eneste parti som kan redde regjeringens reform, fordi både Sp og Frp har sagt nei til reformen.

Ingen avsløring

På pressekonferansen før landsmøtet var Støre taus om hva han selv mener om avkriminalisering. Hans eget fylkeslag, Oslo Ap, er en av pådriverne for en mer liberal ruspolitikk.

– Støtter du avkriminalisering?

– Det er et av de spørsmålene som selvfølgelig engasjerer, og i vårt parti er det noen som går for det og andre er sterkt kritiske. Jeg har ikke tenkt her å gi min vurdering av det til dere. Jeg skal gi min vurdering til landsmøtet, sier Støre.

Partilederen vil heller ikke i landsmøtetalen på torsdag avsløre hva han selv mener om rus-liberalisering.

– Hjelp til de som trenger det og bidra til at folk ikke kommer inn i rusavhengighet, sier Ap-lederen, som det viktigste ved en rusreform. Han vil også sikre at politiet forsatt er en del av det forebyggende apparatet mot rusavhengighet.

Med skråblikk på Vedum

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum advarte mandag Ap mot å gå inn for regjeringens forslag om avkriminalisering av narkotika.

– Hvordan reagerer du på det?

– Jeg ser at andre partier har meninger om hva vi mener og det ser jeg på som et slags skråblikk, det kommer i annen rekke. Landsmøtet skal ta stilling til hva Arbeiderpartiet skal mene om regjeringens foreslåtte rusreform, sier Støre. Han utelukker ikke en utsettelse av rusreformen til etter valget.

I april får Arbeiderpartiet en oppslutning på 21,6 prosent på Poll of polls gjennomsnitt av nasjonale meningsmålinger. Ap er nest største parti etter Høyre.

En annen politisk sak det er uenighet om før landsmøtet er fjerning av abortnemdene, som i praksis betyr selvbestemt abort til og med 18.uke.

Der er Ap-lederen tydeligere og sier det er enighet i partiet om at abortnemdene har utspilt sin rolle.

– Arbeiderpartiet står på kvinnens side i abortspørsmålet, ifølge Støre. Flertallet på landsmøtet vil utrede et alternativ til dagens nemdsystem.

Det er også et mindretall som kjemper for at partiet skal gå inn for at Norge slutter seg til FNs atomvåpenforbud.