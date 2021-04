Begikk nye overgrep fire dager etter at han ble løslatt fra fengsel

Det går frem av chatteloggen som påtalemyndigheten la frem i Nordmøre tingrett i dag. «Can she start now?», skriver han i chatten fire dager etter at han var løslatt fra fengsel Hustad fengsel i Møre og Romsdal.

På spørsmål fra rettens administrator, konstituert sorenskriver Fredrik Meringen om han i chatten ba om «show» så kort tid etter løslatelsen, svarte tiltalte:

– Det jeg har skrevet der kan indikere det.

– Hvorfor tar du kontakt og ber om show etter at du nettopp er løslatt?

– Det har jeg ikke noe svar på. Jeg tenkte vel at det ikke skjedde i virkeligheten. Jeg begynte å reflektere alt for seint at det kanskje ikke var så bra for dem. Jeg begynte å angre i fjor, svarte mannen.

Svært aktiv

Firebarnsfaren fra Nordmøre er tiltalt for minst 130 grove nettovergrep. Over 60 av disse er definert som voldtekter av barn under 14 år. Tiltalte har erkjent straffskyld for de alle fleste nettovergrepene som pågikk fra 2011 til 2020. Han er også gitt påtaleunnlatelse i hele 55 grove nettovergrepssaker fordi disse ikke vil ha betydning for straffeutmålingen.

– Jeg gikk med tanker om å avslutte hele greiene i månedene før jeg ble pågrepet. Jeg var dritt lei og ville kutte ut og slutte. Jeg hadde ikke noen følelser for det, hevdet mannen i sin forklaring i dag.

Han er også tiltalt for fysiske overgrep mot sin egen datter og tre barn på en skolebuss han kjørte. Disse tiltalepostene skal behandles separat senere i straffesaken.

DOMMERE: Straffesaken i Nordmøre tingrett administreres av konstituert sorenskriver Fredrik Meringen. Meddommere er Bjørn Tore Schrøen (t.v.) og Victoria Åsheim. Foto: Nordmøre tingrett.

Det var FBI som varslet norsk politi om mannen i 2015. Det førte til at han ble dømt til ti måneders fengsel besittelse av ulovlig overgrepsmateriale. Først etter den dommen ble det iverksatt ny etterforskning som har ledet til den svært omfattende saken.

I retten i dag kom det frem at han også kort tid etter den første pågripelsen i 2016, bestiller nye overgrep. Rett før han skulle inn til soning, ble det også bestilt nye nettovergrep.

– Det er ikke mye her som indikerer at du var lei alt sammen, kommenterte aktor Magne Nyborg.

Beruset

Aktor borret i alderen til de fornærmede fordi tiltalte i politiavhør har forklart at han ikke var opptatt av veldig unge jenter.

– Har du kommentar til at du bestiller show når jenta er to-tre år gammel? Det samsvarer jo ikke med det du tidligere har sagt om at du ikke vil ha så unge jenter, spurte aktor.

– Jeg har jo ikke det da.

– Men hadde kvinnen du kommuniserte med fortalt hvor gammel datteren var?

– Jeg kan ikke huske. Jeg var ikke helt edru og fulgte ikke helt med.

I utspørringen fra aktor ble han presset hardt på egen seksuell tilfredstillelse gjennom de direkteoverførte overgrepene.

– Blir du opphisset av barn?

– Det hendte når jeg så noen av showene. Jeg hadde ikke intensjon om å gjøre det i virkeligheten, svarte mannen.

– Hva var motivasjonen for å bestille overgrepene og hva fikk du ut av det?

– Ingen ting, svarte mannen først.

Senere bekreftet han motvillig at han i perioder onanerte til disse «showene».

PÅTALEMYNDIGHET: Inger Myklebust Ferstad er aktor i straffesaken sammen med Magne Nyborg.

– Hva var drivkraften her når det ikke var din egen seksuelle drivkraft?

– Det var en slags boble som jeg kunne rømme til. Og det så ut som det var greit for dem så lenge det ikke var smertefullt for barna, svarte tiltalte

– Her snakker vi om fattige barn som blir misbrukt på en måte som du sier ikke er smertefull. Er det greit, spør aktor Inger Myklebust Ferstad.

– Jeg skjemmes. Jeg skulle ønske at det var ugjort, at jeg kunne skru tiden tilbake.

I vitneforklaringen kom det frem at selv når kontaktperson og de fornærmede barna på Filippinene sto midt opp i elendigheten med tyfoner og ekstremvær, krevde tiltalte «show».

– Tenkte du at du tilførte mer smerte, uhygge og vanskeligheter når de allerede var i en vanskelig situasjon, spurte aktor.

– Jeg tenkte ikke på det der og da. Men det var en trist situasjon, svarte mannen.

Tanker om jentene

Firebarnsfaren har erkjent over femti grove nettovergrep mot barn under 14 år som juridisk defineres som voldtekt. Men tiltalte reagerer på bruken av ordet voldtekt.

– Jeg reagerer på bruken av ordet voldtekt. Det synes jeg ikke er riktig, sa den tiltalte nordmøringen i sin forklaring i tingretten i dag.

– Du synes ikke det kan beskrives som voldtekt, ville rettens administrator, konstituert sorenskriver Fredrik Meringen vite?

– Jeg erkjenner den seksuelle handlingen, men vil ikke beskrive de som voldtekt.

Under utspørringen fra sin egen forsvarer, John Marius Dypvik, forklarte mannen at det var seksuell tenning og nysgjerrighet som drev ham.

– Jeg skjemmes nå. Jeg synes de er avskyelig. Jeg synes synd på kona, familien og venner.

– Har du noen tanker og refleksjoner om jentene på Filippinene, spurte dommeren.

– Jeg har tenkt i ettertid at det ikke var bra for dem psykisk så lenge de ble tvunget til dette, forklarte mannen i slutten av 50 årene.

Straffesaken fortsetter nå med gjennomgang av det beslaglagte materialet og betalingstransaksjonene. Ifølge aktoratet har mannen overført én million kroner til Filippinene, men det er mulig å tallfeste eksakt hvor mye som er betaling for direkteoverførte nettovergrep.