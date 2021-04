ADHD gjør meg til en superkvinne

Jeg kan klare alt jeg virkelig brenner for og setter meg inn i – min diagnose gjør meg ustoppelig.

Mange assosierer ADHD med noe negativt. Det er fordi man hører mye negativt om tilstanden, og diagnosen har blitt assosiert med problembarn fra gammelt av. Det henger igjen ennå, og blir som oftest sett på som tabu av mange i den eldre generasjonen.

Men disse oppfatningene kjenner jeg meg ikke igjen i.

Jeg ser på det å ha ADHD som en ressurs for å få mest mulig gjort i hverdagen min. Jeg har opplevd mye vanskelig i min oppvekst, men jeg har valgt å lære av det og snu det om til noe positivt som styrker meg.

Å lære av min barndom har gjort meg til den sprudlende gladfisken jeg er i dag. Å lære seg å være positiv er en kunst, og man må virkelig jobbe med seg selv. Det er tidkrevende og man må være dedikert – men man får så mye tilbake.

Ikke en dans på roser

ADHD gir meg det «lille» ekstra i hverdagen som gjør at jeg kan fullføre mine mål.

Jeg kan klare alt jeg virkelig brenner for og setter meg inn i – min diagnose gjør meg ustoppelig. Til gjengjeld kan dette føre til at man overser de kjedelige tingene, og det kan enkelte ganger få konsekvenser.

For det er aldri et kjedelig øyeblikk om du er med noen som har ADHD –på godt og vondt. De kan fort ta litt mye av oppmerksomheten og bli festens midtpunkt, og jeg blir ofte sett på som vennegjengens klovn fordi jeg gjerne gjør ting uten å tenke meg om først.

Nå vet jeg at det er min ADHD som forårsaker alt dette, men det visste jeg ikke tidligere. Jeg fikk diagnosen først i voksen alder, og det har ikke alltid vært en dans på roser å være udiagnostisert.

Som barn skjønte jeg ikke hva som var annerledes med meg, kontra de jeg gikk i klasse med. Jeg ble ofte sett på som rar og slet med å lese situasjonen. Jeg prøvde hardt å passe inn, men fant fort ut at det ikke var noe for meg. Derfor var det vanskelig på skolen. For det aller verste var – og er – å ikke bli sett av noen.

Fantastisk, men ikke lett

Heldigvis har jeg det mye bedre i dag. Jeg er sterk og har tatt et valg om å ikke la traumene fra min barndom styre meg. Jeg har tatt styringen over egen skute og gjort mine dårlige erfaringer om til noe positivt. Det har blitt min styrke. Jeg har blitt tykkhudet.

Jeg elsker livet mitt i dag, og jeg vet at jeg strekker til.

I dag er jeg alenemamma til datteren min på fire år. Jeg har to huskyer og lengter etter flere. Jeg er idrettsutøver, jobber nattevakt på sykehjem og er en trofast venn i tykt og tynt. Jeg elsker å bruke kroppen min, og den følelsen gjør at jeg slapper av.

Det å leve med ADHD er fantastisk, men ikke alltid lett. Noen ganger tar tankekjøret over og jeg finner ikke roen. Men de dagene blir færre og færre, og de morsomme historiene er mange.

Jeg heter Isabell og jeg har ADHD – og takket være diagnosen orker jeg det lille ekstra.