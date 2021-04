Fiskeboller i karrisaus

Fiskeboller har vært hverdagsmat gjennom flere generasjoner. Serveres her med en smakfull karrisaus og toppes med reker eller sprøstekt bacon.

Har du mulighet, lag fiskebollene selv, det er enklere enn du tror. Eller gjør det enkelt, men allikevel godt, og kjøp fiskeboller i vakuum eller på boks. Sjekk at fiskebollene inneholder minst 60 prosent fisk, gjerne mer.

Tips: Lager du fiskeboller selv, kok en liten prøvebolle av farsen slik at du kan justere smaken og konsistensen. I tillegg til salt og pepper kan du krydre farsen med litt muskat eller kajennepepper. Fersk fisk gir best konsistens, men frossen opptint fisk kan også brukes. Tilsett eventuelt 1 ekstra egg eller litt mer potetmel hvis farsen blir for løs. Frossen fisk tines i kjøleskapet.

Fri for egg, melk og gluten: Erstatt egg med fløte. Melk/fløte kan erstattes med melk/fløte som tåles og flytende Melange uten melk. For glutenfri, jevn sausen med maisennamel.

Hjemmelagde fiskeboller

800 g fiskefilet uten skinn og ben, for eksempel torsk sei, hyse/kolje

2-3 ts salt

Pepper, eventuelt revet muskatnøtt

2 ss potetmel

2 egg (kan erstattes av 1 ½ dl matfløte)

2 dl kald matfløte

2 dl kald melk

Vann, eventuelt tilsatt grønnsakbuljong til trekking

Slik gjør du:

Skjær kald fisk i små biter. Kjør fisk og salt til en seig masse i en hurtigmikser (foodprocessor). Tilsett potetmel og pepper og kjør alt godt sammen. Tilsett ett og ett egg og spe med kald melk og fløte litt etter litt/i små porsjoner (i en tynn stråle), mens maskinen går. Skrap farsen ned fra kanten underveis. Farsen skal bli glatt og fast.

Kok opp 1 ½-2 liter lettsaltet vann, eventuelt 1 grønnsaksbuljong i en kasserolle. Form farsen til boller (form i fuktige hånd med en spiseskje). Legg bollene i det kokende vannet og la trekke i ca. 15 minutter.

Hvit saus smakt til med karri

3 ss flytende Melange*

2-3 ts karri (jeg liker karri og velger 3 ts)

2-3 ss hvetemel

Ca. 3 dl melk (melkefri se tips) + ca. 1 dl kraft fra fiskebollene til sausen får passe konsistens

Salt, pepper

Slik gjør du:

Smelt flytende Melange i en kasserolle, tilsett karri og la det surre (ikke brunes) under omrøring. Visp inn melet og spe med melk og eventuelt kokekraft (visp hele tiden for å unngå klumper). La sausen trekke i 6-8 minutter. Smak til med salt og pepper. Blir sausen for tykk spe med litt mer kraft eller melk, visp sausen glatt. Legg de varme fiskebollene i sausen og la dem stå og trekke ca. 5 minutter før servering.

Tips: Hvis du ønsker reker i sausen tilsettes de rett før servering slik at de kun blir varme uten å bli seige. Ønsker du sprøstekt bacon drysses det over ved servering.

