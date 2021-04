«Demon-chihuahua» hater menn og barn – nå vil «hele» Facebook adoptere ham

Syv kilo tunge Prancer (2) har gjort livet til et mareritt for en amerikansk familie.

Forrige uke la amerikanske Tyfanee Fortuna ut en Facebook-annonse som har gått viralt.

Fortuna er desperat etter å bli kvitt chihuahuaen sin Prancer (2), som hun mener er som et «hjemsøkt viktoriansk barn i kroppen til en liten hund som hater menn og barn».

IKKE FORNØYD: Prancer liker kun et fåtall utvalgte mennesker. Foto: Tyfanee Fortuna

Hun skriver at Prancer er «50 prosent hat og 50 prosent skjelvinger», og at han kun liker kvinner.

– Hvis du har en mann, så er det ikke vits å svare, med mindre du hater ham, skriver Fortuna i annonsen, som er blitt delt hele 56.000 ganger.

Etter at den brutalt ærlige annonsen ble lagt ut, har mange tatt kontakt og bedt om å få adoptere hunden.

Prancer blir adoptert via Second Chance Pet Adoption League (SCPAL) i New Jersey, som har laget videoen du ser øverst i saken.

– Vi går gjennom søknadene nå og prøver å finne den beste matchen, sier Fortuna til USA Today.

Demoniske lyder

Hun sier at det heller ikke er vits i å ta kontakt hvis du har andre dyr.

– Ikke med mindre du liker at de blir ristet som ei filledukke av en syv kilo tung «rage machine». Barn? Ikke tenk på det en gang. Han har aldri vært i nærværet til et barn, men jeg kan allerede forestille meg de demoniske lydene og det enorme raseriet som vil bryte ut av kroppen hans hvis han var det. Prancer ønsker å være ditt eneste barn, skriver hun.

Nevrotisk og mannehatende

I annonsen skriver Fortuna at hun gir bort Prancer fordi både hun og resten av familien er lei.

– Det er ikke et veldig stort marked for nevrotiske, mannehatende, dyrehatende, barnehatende hunder som ser ut som en gremlin, men jeg må ha tro på at det er noen der ute for Prancer fordi jeg er sliten, og det samme er familien min, skriver Fortuna.

Og:

– Hver dag lever vi i kloa til det demoniske chihuahua-helvetet han har skapt i vårt hjem.

PASS PÅ: Prancer er alltid på vakt, og vil helst bare spise egg og pølse. Foto: Tyfanee Fortuna

Hadde aldri spist hundemat

Fortuna forteller at hun fikk Prancer fra et omplasseringshjem i november, og at hun vil bli kvitt ham snarest mulig.

I et intervju med Today, sier hun at Prancer tidligere bodde sammen med en eldre kvinne som behandlet ham som et menneske og foret ham med mat hun selv spiste.

– Legg til en genetisk disposisjon for å være nervøs, og du har et nevrotisk rot som heter Prancer, sier hun.

Og:

– Jeg er overbevist om at han ikke lenger er en ekte hund, men mer som et fartøy for et traumatisert viktoriansk barn som nå hjemsøker huset vårt.

I starten ville Prancer helst bare spise egg og pølse, men han klarte å venne seg til hundemat.

Han klarte derimot ikke å legge fra seg det eieren mener er psykopatiske trekk.

– Prancer knyttet seg raskt til moren min. Han bestemte seg for at det ville være hans nye menneske. Det var da vi begynte å se alvorlighetsgraden av hans vanskeligheter med menn og andre dyr, sier hun.

Hun sier at Prancer egentlig vet hva som er rett og galt, men at sinnet hans ofte tar over.

– Det er som om sinnet hans lar Jesus (Satan?) ta over rattet, sier hun.

Må gjemmes bort

Fortuna sier at hun er overrasket over all responsen etter at hun la ut annonsen.

– Å finne noen som vil ha ei Chucky-dukke i form av en hundekropp er vanskelig, sier hun til Today.

Hun mener at at Prancers ideelle hjem kun består av kvinner, men at det må tas grep hvis de nye eierne får besøk.

– Da må han gjemmes bort som om han var en støvsuger, sier hun.