Halvparten av mannlige lærerstudenter slutter

Kun én av fem lærerstudenter for grunnskole er menn. Det bekymrer utdanningsinstitusjonene.

15. april går søknadsfristen for høyere utdanning ut, og over hele landet skal mange unge bestemme seg for hva de skal bruke de neste årene på.

– Det er et veldig vanskelig valg, sier Christoffer Bergesen (18), elev på Sotra videregående skole.

– Selv er jeg usikker. Studiet man velger skal man potensielt stå i over flere år, og kanskje det fører til en jobb. Det føles viktig.

Christoffer Bergesen (18) er ikke helt fremmed for å blir lærer i grunnskolen, men tror mange menn velger klassiske "manne-yrker".

Ingrid Margrethe Toft (18) er en av dem som vurderer å søke grunnskolelærer. Men slik det er nå, vil hun ha få mannlige medstudenter.

Få vil bli lærer

Men i en gjennomsnittlig klasse er det svært få gutter som ønsker å bli lærer for de aller minste barna.

I dag er nemlig bare 1 av 4 barneskolelærere menn.

Men blant lærerstudentene er det bare 1 av 5. Og nesten halvparten av mennene slutter i løpet av utdanningen.

– Et problem

Trenden bekymrer svært mange.

– Barn trenger gode og mangfoldige forbilder. At få menn står i disse yrkene er et stort problem, sier prosjektleder Bente Bakke, ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).

Hun er spesielt bekymret for at så mange menn slutter i utdannelsen.

– Det er svært bekymringsverdig at så mange menn slutter på studiet, sier Bente Cathrine Bakke ved HVL.

– Opp mot halvparten slutter i løpet av det andre studieåret. Det er det flere grunner til, men vi tror dessverre det handler om at menn har mindre erfaring med barn, sier Bakke.

Høyskolen jobber nå, på oppdrag fra regjeringen, med nasjonale tiltak for å rekruttere og beholde flere menn i yrket.

– Det har i lengre tid vært fokus på mangelen av menn i barnehager. Men det er minst like viktig å rekruttere dem inn i grunnskolen. Og det går ikke av seg selv, sier Bakke.

Mindre erfaring

Hva som er årsaken til at færre menn enn kvinner søker seg til barnehager eller barneskolen, er sammensatt, viser en studie fra OsloMet.

Blant annet blir det pekt på at menn ikke har den samme erfaringen med barn som kvinner har, samt status og lønn.

– Jeg tror mange menn - selv om de kunne tenke seg å jobbe i barnehage - velger de klassiske mannsyrkene som ingeniør, advokat og lege, sier Semere Habte (20), elev på Sotra videregående skole.

- Studievalg handler i stor grad om hva samfunnet forventer av deg, sier Semere Habte.

Han får støtte fra medelev Ingrid Margrethe Toft (18).

– Det henger nok igjen fra gammelt. At kvinner er bedre i omsorgsyrker. Jeg syns det er synd, det er viktig at barn har mannlige forbilder rundt seg.

I tillegg til å forsøke og rekruttere flere menn som fremtidige lærere, skal høyskolen også se på hvordan de kan rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn.

Nå spør HVL seg hvordan de kan få en mer mangfoldig skole.

– Bryte ned kjønnsroller

Et av tiltakene til høyskolen er å sende egne studenter ut i klasserommene som rollemodeller for utdanningen.

Scott Edvards (25) er akkurat ferdig med sin andre praksisperiode i en barnehage, og holdt denne uken foredrag om studiet til flere hundre førstegangsvelgere.

– Jeg har ikke angret. Det er en kjempejobb! sier han til TV 2.

Scott Edvards valgte å bli barnehagelærer etter flere år i musikkbransjen. Han angrer ikke.

– Jeg tror det er viktig at vi bryter ned de antakelsene man har om kjønnsroller i barnehagene, sier han.

– Menn tenker litt annerledes enn kvinner, noe som kan gi utslag i leke og lære med barna. I tillegg gjør det mye med et arbeidsmiljø at man både er kvinner og menn, sier 25-åringen.