Liv var en av de siste som så Kjærvik i live: – Uvirkelig

Klokken var rundt 20.30 da Liv Thorvaldsen sto på verandaen til datteren, i boligfeltet på Røa i Oslo, og nøt den fine utsikten.

Hun så da den profilerte advokaten Tor Kjærvik (70) komme gående mot sin egen leilighet.

– Jeg så Kjærvik komme hjem og tenkte at han kanskje hadde vært på jobb. Jeg husker at jeg tenkte at han gikk fredfylt hjem til seg selv. I døren snudde han seg og kikket bak seg, før han gikk inn, sier Thorvaldsen til TV 2.

– Du sier at han snudde seg. Virket det som om han snudde seg for å se om det kom noen bak ham?

– Det vet jeg ikke. Men det virker som han gjorde det automatisk, som en refleks, sier hun.

– En jovial og trivelig mann

Kort tid etter falt de dødelige skuddene, i det ellers så fredelige boligfeltet.

Liv Thorvaldsen sto oppe på verandaen og hadde god utsikt da hun så advokat Kjærvik komme hjem mandag kveld. Foto: Frode Sunde/ TV 2

På kort tid var det flere i nabolaget som reagerte.

– Vi så på Dagsrevyen, så gikk jeg og datteren ned til meg. Jeg bor to oppganger lenger ned. Datteren min hørte da noe bråk, da kom det flere personer ut fra rekkehusene her. Jeg hørte ikke skuddene, sier Thorvaldsen.

– Du kan være en av de siste som så Kjærvik i live. Hva tenker om det?

– Jeg har tenkt den tanken selv og syns det er nesten litt uvirkelig. En så jovial og trivelig mann, sier hun og rister på hodet.

Siktede meldte seg selv

En mann i 30-årene, som er i nær relasjon til Tor Kjærvik, ringte selv politiet og meldte seg etter drapet.

ÅSTED: Døren inn til Kjærviks bolig er plombert av politiet. Foto: Thomas Evensen/ TV

Mannen er siktet for drap og vil bli avhørt i løpet av dagen.

Advokat John Christian Elden er oppnevnt som forsvarer for den siktede mannen i 30-årene.

– Min klient meldte seg selv for politiet. Han skal i avhør. Jeg kan foreløpig ikke kommentere saken videre, sier Elden til TV 2.

Den siktede blir fremstilt for varetekt onsdag.