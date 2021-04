Krever lettelser: – Nekter å tro at de ikke gjør det

– Påsken gikk så bra at jeg mener regjeringen må fjerne tiltakene som ble innført 25. mars, minst, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø kommune til TV 2.

Tiltakene som gjelder nå, ble innført 25. mars. Disse tiltakene skal vurderes fjernes i trinn 1 i gjenåpningsplanen til regjeringen.

Tirsdag ettermiddag klokken 16.00 skal regjeringen holde pressekonferanse om koronasituasjonen.

Flere andre kommuner som TV 2 har snakket med i forkant av pressekonferansen, mener også at det bør vurderes å innføre mer lokal styring. Men kommuner i Viken mener samtidig at situasjonen er usikker.

Bør fjernes for respekten

Tromsø-ordføreren mener at hvis trenden med synkende smittetall fortsetter, bør regjeringens gjenåpningsplan framskyndes.

– Det er forutsatt at den positive trenden fortsetter, sier Wilhelmsen.

BESTEMME SELV: Ordfører Gunnar Wilhelmsen i Tromsø mener for eksempel at forbud mot skjenking bør bestemmes lokalt. Foto: Terje Pedersen / NTB

Dersom det ikke blir gitt lettelser i hele landet tirsdag, mener han at de delene av landet hvor det lite smitte, bør få tiltak fjernet.

Han viser til at det bare er én person innlagt på sykehus i Helse Nord med covid-19. Ved Helse Sør-Øst er 226 koronapasienter innlagt.

– Hva om regjeringen ikke gjør lettelser i de nasjonale tiltakene?

– Det nekter jeg å tro at de ikke gjør. Det er ikke mulig, sier Wilhelmsen og fortsetter:

– Hvis man skal opprettholde respekten for tiltakene, kan vi ikke ha strengere tiltak enn det situasjonen tilsier. Det er ikke nødvendig at vi har de samme tiltakene som i Viken.

Forventer lettelser

Også Trondheim kommune håper at regjeringen setter i gang med trinn 1 i gjenåpningsplanen.

Kommunedirektør Morten Wolden sier til TV 2 at han forstår at det er en viss usikkerhet blant regjeringen, FHI og Helsedirektoratet.

KLAR FOR LETTELSER: Kommunedirektør Morten Wolden mener det er på sin plass med lettelser. Foto: Ole Martin Wold / NTB

– Men over tid har tallene gått ned. Trinn 1 er en forsiktig åpning, men det vil gi noen åpninger, blant annet at vi får åpnet utelivet i kontrollerte former og at vi får i gang noe mer på arrangement, sier Wolden.

Kommunedirektøren innrømmer at han ikke ble særlig optimistisk for store endringer i tiltakene da han så smittetallene for det siste døgnet, men forventer likevel enkelte lettelser.

– Det er naturlig at man fjerner skjenkestoppen på de stedene med lav smitte. Jeg håper også at de åpner litt mer opp for breddeidrett og arrangementer for barn og unge, sier Wolden.

Unik i Europa

Trondheim har ved flere anledninger uttalt at de vil bestemme tiltakene selv og har etterlyst større regionale forskjeller.

Da de nasjonale tiltakene ble innført før påske, kom imidlertid helseminister Bent Høie med et stikk til trønderhovedstaden, og minte de på smitteutbruddet som kom like før jul.

ENESTE GRØNNE: Ifølge dette kartet fra EUs smittevernbyrå, er Trøndelag og fylkene i Nord-Norge eneste grønne region i Europa. Kartet ble sist oppdatert 8. april. Foto: Skjermdump

Ifølge EUs smittevernbyrå er Trøndelag og fylkene i Nord-Norge de eneste «grønne» regionen i Europa, og tonen fra regjeringen har derfor overrasket Morten Wolden.

– Jeg er litt overrasket over at vi blir nevnt så ofte på pressekonferanser. På i hvert fall tre pressekonferanser har vi blitt løftet frem som et negativt eksempel. Jeg skulle heller ønske de hadde løftet oss frem som et positivt eksempel.

Vil bestemme selv

I forkant av påsken var Ål kommune i Hallingdal blant de kommunene i Viken hvor de strengeste tiltaksnivåene ble innført, nivå A. Det innebar blant annet at alle butikker stengte.

SKJENKING: Ål-ordfører Solveig Vestenfor sier åpne ølkraner betyr mye for lokale bedrifter. Foto: Ål kommune

Mandag ble tiltakene fjernet i Ål og i en rekke andre i storfylket.

Selv om kommunen ikke har hatt mer enn 36 smittetilfeller, tror ordfører Solveig Vestenfor (Ap) at det er begrenset hvor fritt det kan bli ettersom få er vaksinerte og situasjonen virker usikker.

Men hun håper at skjenkestoppen blir fjernet.

– Jeg tror det vil bli bety mye for bedriftene i Hallingdal dersom forbud mot å servere alkohol blir fjernet, sier Vestenfor til TV 2.

Også Hallingdal-kommunen Nesbyen håper skjenkestoppen blir fjernet. Hyttekommunens ordfører Tore Haraldset mener imidlertid at det er for kort tid etter påske til at det blir mange lettelser.

FÅ FORHÅPNINGER: Ordfører i Nes kommune Tore Haraldset mener det er for kort tid etter påske til at det vil komme mange lettelser tirsdag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

– I og med at mange kommuner har mye smitte, må i så fall tiltakene differensieres, sier han.

Det tøffeste tiltaket

Bø kommune i Nordland har bare hatt 13 smittetilfeller under hele pandemien. Ordfører Sture Pedersen håper på en mer normal tilværelse snart.

– Jeg har forventninger om at det kommet lettelser i løpet av dagen. Jeg håper blant annet at man kjøpe seg et glass vin eller øl til maten, sier Pedersen til TV 2.

Han håper også at antallet besøkende kan økes. Han tror det har vært det tøffeste tiltaket for innbyggerne i kommunen.