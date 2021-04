Morgenmøtet ble til en stor fest for det nye destilleriet

På øya Fedje, kun en kort båttur fra Bergen, ligger det nye destilleriet Feddie Ocean Destillery.

GIN: Det ble spådd en vanskelig start for bedriften, men pandemien har sørget for at ting ble langt bedre enn forventet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Destilleriet produserer både gin og whisky.

– Planen var at det skulle være et vanlig møte i dag, men det utartet seg fort, forteller destillatør Therese Storebø Østervold.

Destilleriet nådde nemlig helt til topps i den prestisjetunge kåringen London Spirits Competition, som belønnet bedriften med en gullmedalje for sin gin.

– Det er veldig surrealistisk. Jeg er så lykkelig nå, forteller Østervold.

Eid av kvinner

KVINNER: Alle investorene i Feddie Ocean Destillery er kvinner.

I en bransje som er kjent for å være mannsdominert, har Feddie Ocean Destillery valgt å gå en helt annen vei.

Alle investorene i bedriften er kvinner.

– Vårt destilleri er eid av 111 ganske så flotte og dedikerte kvinner, som har troen på oss. Det gjør derfor ekstra godt at vi kan vise dem at troen er noe vi kan stå for, forteller Østervold og viser til gullmedaljen.

Bedriften feirer seieren med både kake og flagg - men naturligvis også et glass gin.

– I juryen sitter det mennesker som vet hva de snakker om. Nå kan jeg gå til vennegjengen å si at gjengen i England syns dette er gode greier, sier hun.

– Girl power!

Det ble spådd en vanskelig start for bedriften, men pandemien har sørget for at ting ble langt bedre enn forventet.

Under pandemien satset 43 kvinner på whisky ute på Fedje. Med flere millioner kroner, kunne permitterte ansatte ved destilleriet komme seg tilbake i jobb.

– Det er jo litt girl power, foreller Østervold.

GIN-GLEDE: Daglig leder Arild Mjelstad sammen med destillatør Therese Storebø Østervold. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Også ordføreren i Fedje kommune er fornøyd med seieren i den prestisjetunge kåringen.

– Det føles helt fantastisk. Det var utrolig gøy å få den telefonen, forteller ordfører Stian Herøy for Fedje kommune.

– For lokalsamfunnet betyr det masse. Det vil gi oss en god mulighet videre. De lager jo tross alt veldig gode produkter, sier Herøy.