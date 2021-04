Flytter fra Oslo i mai: – Det har ikke vært gunstig for noen

Johannes Thingnes Bø har bare noen uker igjen i Oslo før han og familien flytter til Kongsvinger - ett år før skjema.

Overfor TV 2 avviser 27-åringen at han gambler foran den viktige OL-sesongen.

– Det er det motsatte av gambling. Jeg flytter dit med tanke på at jeg skal være ekstremt mye borte fra august til verdenscupsesongen er over. Da er det greit for de andre å komme seg ut av byen, når jeg uansett ikke er der, sier Thingnes Bø.

Kona Hedda Dæhli Bø er nemlig fra Vestmarka i Eidskog, som grenser til Kongsvinger. Sammen har de sønnen Gustav (1).

Mer avlastning og hvile

Familien er godt i gang med husbygging på Kongsvinger, men huset er mest sannsynlig ikke innflyttingsklart før Thingnes Bø er opptatt for vinteren. Løsningen blir derfor å leie en leilighet på Kongsvinger i en overgangsfase, der de trolig flytter inn i løpet av mai.

På Kongsvinger finnes det enn så lenge ikke rulleskiløype eller skytebane for skiskyting.

– Hva er grunnen til at dere likevel ikke venter med flytting til etter OL?

– Gustav har barnehagen sin i de traktene. Med all reisingen jeg har, er det fint for Hedda å kunne være hjemme med sine foreldre. Det har vært masse fram og tilbake gjennom vinteren, og ikke gunstig for noen, egentlig. Jeg håper på litt mindre logistikk og litt mer hverdag når jeg er hjemme, for alle sin del. Det er tanken bak. Vi forenkler hverdagen, sier Thingnes Bø.

– Er det en byrde som letter fra skuldrene når dere flytter?

– Ja, helt klart. Gustav har ikke barnehage i Oslo og er med oss hele døgnet. En stor del av toppidrettslivet handler om hvile og restitusjon, og det blir vanskelig med en liten en som løper rundt. Han har såpass mye energi at jeg tror han vil elske å være i barnehagen, og da får jeg muligheten til å trene og hvile godt på dagtid. Den muligheten får jeg ikke i Oslo. Det er positive og negative sider med alt: Holmenkollen rulleskianlegg er kanskje best i Norge, og det har ikke Kongsvinger. Men alt det andre vil være bedre i Kongsvinger, sier han.

Har kjøpt blinker fra hjembygda

Han har kjøpt to skiskytterblinker fra det gamle skiskytteranlegget på Ullsheim i Stryn for 5000 kroner. De får han levert av pappa Klemet og mamma Aslaug når de kommer over Strynefjellet for å bidra med flyttingen i mai.

MÅTTE KJEMPE TIL SISTE STAVTAK: Johannes Thingnes Bø var en lettet mann da han avgjorde verdenscupen sammenlagt på siste skyting i Østersund i forrige måned. Her med det synlige beviset på at han for tredje sesong på rad var verdens beste skiskytter. Foto: Anders Wiklund/tt

Men enn så lenge aner han ikke hvor i Kongsvinger-området det vil være mulig å plassere blinkene.

– Det må være i tilknytning til en skytebane, jeg kan ikke bare finne en plass og sette opp en blink. Jeg må gå noen runder med de lokale, og det får jeg egentlig ikke gjort før jeg får flyttet dit. Slik jeg kjenner Kongsvinger er det en løsningsorientert gjeng som har svar på det meste, sier han.

Hvis han får de nødvendige tillatelsene, kan den ene av blinkene for eksempel stå på gården til svigerforeldrene.

– Men kun dersom vi finner et egnet sted der sikkerheten kan ivaretas, sier han.

– Hvordan vil du gjøre det med rulleski?

– Det er et bra veinett der uten for mye trafikkert vei. Jeg har gått et par rulleskiturer i området, og synes det ser veldig bra ut. Det store spørsmålet blir om jeg får plassert en blink der jeg kan gå rulleski samtidig, det er den største utfordringen, sier Thingnes Bø, og nevner en gammel rulleskibane som lå på Sæter på 90-tallet, noen kilometer utenfor Kongsvinger.

– Den har grodd igjen nå, men løypeprofilen ligger jo der. Jeg vet ikke hva som skal til for å lage rulleskianlegg der når traseen allerede er lagt. Det er ting jeg gleder meg til å finne ut av. Plutselig er det noe som kan fenge og som folk har lyst til å satse på. Jeg kan drømme litt forsiktig, men realistisk sett blir det nok ikke med det første, sier han.

– Kan du bli nødt til å pendle til Oslo for å få skikkelige fasiliteter?

– Jeg kan jo pendle litt, men det vil være ganske fylt opp med samlinger og annet. I tillegg vil jeg mest sannsynlig ha litt oppdrag i Oslo, enten det er sponsorarbeid eller andre greier som dukker opp, som kan kombineres med trening. Når grensene åpner, blir det noen turer til Torsby i Sverige, det er en av favorittplassene mine å trene, sier Thingnes Bø.

Ble presset til siste slutt

I forrige måned vant han verdenscupen sammenlagt for tredje år på rad, etter en thrillerduell mot Sturla Holm Lægreid.

Ingenting var avgjort før den aller siste skytingen på den avsluttende fellesstarten. Thingnes Bø vant til slutt med sine 1052 poeng, mot Holm Lægreids 1039.

– Det har vært uutholdelig hele veien. Det å stå igjen som vinner til slutt gjør at det er verdt det, sa han da seieren var sikret.