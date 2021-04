Tar avstand fra Østviks handlinger: – Sårt og skummelt når noen velger å brenne masker

– Dette er litt som soldaten som påstår at bare han går i takt. Svein er for god til å bli putta i samme skuff som den «konspi-gjengen», sier Espen Thoresen (62) til God kveld Norge.

Han har fått med seg oppstyret i kjølvannet av koronademonstrasjonen på lørdag, da blant andre Svein Østvik (59) brente munnbind foran Stortinget.

IKKE IMPONERT: Espen Thoresen synes ikke Svein Østvik er troverdig i sine argumenter. Foto: God kveld Norge

Thoresen er ikke imponert over vennen sin.

– Jeg tror ikke på konspirasjonsteorier, men det gjør Svein. Når han ringer en guru i Oslo for å fjernheales på Torpet, så viser det at han er litt utpå alternative stier fra før av. Derfor kan troverdigheten hans når det gjelder helsespørsmål diskuteres, mener Thoresen.

Han understreker at han er glad i Svein, men at han tar avstand fra holdningene hans.

– Det er rett og slett selvskading. Jeg blir ikke provosert av Svein, men av det han slutter seg til, sier Thoresen.

Den tidligere Farmen kjendis-deltakeren håper at dette ikke blir for ødeleggende for Østviks videre omdømme.

– Svein ble rehabilitert av Farmen kjendis, nå må han ikke bli ødelagt av «konspi-land», sier Thoresen.

– Sårt og skummelt

En annen som har kjent Østvik i lang tid, og som betegnes som en av hans aller beste venner, er TV-profil Linni Meister (35).

Også hun synes Østviks handlinger er trist.

GODE VENNER: Linni Meister og Svein Østvik har kjent hverandre i en årrekke. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg skjønner at folk er drittlei, savner å være fri, kunne klemme, være ute blant folk, reise ... Desto større grunn til å følge myndighetenes råd, slik at det blir fortere mulighet for det igjen, skriver Meister i en SMS til God kveld Norge.

Hun har ingen tro på det å vise misnøye offentlig.

– Alle får mene det de vil, men å gå ut i offentligheten for å vise sin misnøye og mistillit til myndighetene, tror jeg ikke er løsningen her, fortsetter hun.

Meister understreker at hun er «superglad» i Svein, men at hun tar avstand fra handlingene hans.

– Det er veldig sårt og skummelt når noen velger å brenne masker, mens andre ligger på intensiven, og får varige mén etter å ha hatt Covid, som for eksempel dårligere smak og luktesans (kjenner flere som også puster dårligere og blir fortere sliten), og i verste fall dør, skriver Meister i tekstmeldingen.

Østvik er gjort kjent med utsagnene i denne saken, og skriver følgende kommentar i en tekstmelding til God kveld Norge:

«Jeg er gla' i Linni uavhengig av uenighet! Vi har vært uenige før vi;)»

Håpet på en unnskyldning

RADARPAR: Hilde Skovdahl og Svein Østvik, her fotografert sammen under TV3s 30-årsjubileum i 2018. Foto: Terje Bendiksby

Også hans gode Charter-makker, Hilde Skovdahl (51), bedre kjent som Charter-Hilde, har uttrykt sterk misnøye over Østviks handlinger.

Etter å ha sett Østvik bli intervjuet i God kveld Norge, er hun enda mer nedslått.

– Jeg hadde håpet at han ville gå ut å si unnskyld. At det hele hadde vært impulsivt, sier hun.

Selv tar Skovdahl alle forholdsregler, og mener at demonstrasjonen og munnbindbrenningen er en direkte hån mot leger, forskere, helsevesenet og alle som tar pandemien på alvor.

– Hva med pasientene, de som har mistet folk, vi andre som følger reglene til punkt og prikke? Vi vil jo bli ferdige, sukker hun.

Hun understreker at Svein er en høyt elsket, glad og fantastisk mann, men at hun synes at han har tråkket over en grense i denne saken.

– Vi har ikke råd med idioti i pandemitid, avslutter Skovdahl.