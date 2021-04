Ny trener og Iskriger-profil til Stjernen

Svenske Anders Olsson er klar som ny Stjernen-trener og har nettopp signert en treårsavtale.

– Det er en viktig strategisk signering for Stjernen. Han har en bakgrunn som passer godt inn på det stadiet vi er i nå. Han har masse erfaring med å utvikle unge spillere. Årene i Sveits har lært han mye om balansegangen mellom å håndtere unge og etablerte spillere i et lag. Det er det aller viktigste, sier daglig leder i Stjernen, Anders Åsle.

Hockeynettstedet nitten.no erfarte forrige uke at 45-åringen var i dialog med Stjernen. Olsson har hatt trenerjobber i Sverige, Sveits og Tyskland de siste årene. Han har også ledet det svenske J19-landslaget. Han var i HV71 og trente J20 i åtte år. Han var også i en periode høyaktuell som hovedtrener i den svenske storklubben. De fire siste sesongene har han vært assistenttrener i sveitsiske EHC Biel-Bienne.

– Han er en veldig engasjert type og har god kunnskap om norsk hockey. Han vet hva han går til. Han er sulten i forhold til trenerkarrieren sin. Tre år i Fredrikstad vil kanskje også være en bra søknad for han videre.

Olsson får forrige sesongs hovedtrener, Lasse Fjeldstad, som assistent.

– Vi hadde ikke noen heltidsansatt trener i år og det tror vi er viktig fremover. Med en treårsavtale sikrer vi kontinuitet. Det får vi også ved at Lasse Fjellstad fortsetter i trenerteamet. Jeg tror det blir bra, sier Åsle.

– Veldig moro

I tillegg har Stjernen også sikret seg tre eliteprofiler. Tirsdag ettermiddag ankom mangeårige Vålerenga-profil Filip Gunnarsson Fredrikstad for å signere en 1+1-års kontrakt.

Filip Gunnarsson har vært en fremtredende profil hos Vålerenga siden 2012. Nå er han ikledd ny drakt. Foto: Anja Borg, TV 2

– Det var veldig moro. Vi tror Filip har mange gode år igjen på banen og er glad han vil komme til Fredrikstad. Jeg vet ikke hvor mange tilbud han hadde, men jeg vet garantert at vi får en spiller som gir 110% alltid. Han har viktig erfaring etter alle årene i VIF og vil ha mye å bidra med i garderoben. Han er en allsidig spiller som kan brukes til mye. En kriger og lagspiller.

Filip Gunnarsson er en av Vålerenga-profilene med lengst fartstid og kom til Oslo-klubben allerede i 2012.

– Det er klart det er spesielt. Forrige uke satt jeg og tenkte frem og tilbake, men valget gikk på at jeg trengte en ny tenning og et nytt miljø. Jeg synes ikke selv jeg har kommet opp på nivå de siste to sesongene i VIF, sier Gunnarsson på telefon til TV 2.

– Vil ikke flytte hjem

Vålerenga ønsket å beholde Gunnarsson. Han ble også kontaktet av et par svenske klubber, men ønsket ikke å reise hjem.

– Jeg vil ikke flytte hjem til Sverige nå. Jeg har nettopp kjøpt meg ny leilighet i Oslo og vil bli værende i Norge.

I helgen annonserte han selv på sosiale medier at han gir seg i Oslo-klubben etter elleve år. Han er overveldet over responsen.

– Jeg trodde aldri det skulle være så mye positivt. Jeg var litt sjokkert faktisk over hvor mange som har ringt og gitt tilbakemeldinger. Jeg har truffet venner for livet i Vålerenga. Det er en spesiell klubb for meg.

Tidligere har Stjernen også sikret seg Lillehammers amerikanske toppscorer, Austin Cangelosi fra Lillehammer og Storhamars Ole Einar Engeland Andersen.

Lillehammers Austin Cangelosi t.h. og målvakt Christoffer Bengtsberg jubler etter seier 3-2 i Hockey Classic-kampen i Håkons Hall på Lillehammer mellom mjøsrivalene Lillehammer og Storhamar. Cangelosi scoret seiersmålet i 3. periode. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

– Hvordan har dere råd til dette?

– Vi har hatt en god del importer som vi ikke får med videre og noen norske som forsvinner. Skal vi være med må vi ha et lag. Signere gjør klubber hvert år. I planen vi la for noen år siden sa vi at vi skulle ta et lite steg hvert år. Så det at vi signerer noen spillere og trener er helt naturlig, men det ble en del på kort tid nå.



Stikk fra rivalen

Seks utenlandsprofiler og tre til fire norske spillere vil ikke bli å finne i Stjernen kommende sesong. Derfor jakter de på nye profiler. Profilhentingen i Fredrikstad har ikke gått upåaktet hen i Sarpsborg, hvor Sparta-trener Sjur Robert Nilsen kommer med et stikk til rivalene:

– Ingen skal fortelle meg at de velger Stjernen for at de kommer til en fantastisk by. Ei heller at de gjennom livet har hatt en stor drøm om å få ha Stjernehallen som hjemmearena. De gjør dette for økonomisk forutsigbarhet, sier han til Fredrikstad Blad.

Anders Åsle ler av trenerkollegaens kommentar fra nabobyen.

- Det får Sjur Robert stå for. Det er ingen kjøpefest i Fredrikstad. Vi er fortsatt en klubb som har beina plantet på jorda. Vi er en arbeiderklubb. Vi øker budsjettet noe nå, men vi er fortsatt en liten klubb i forhold til en de største. Med de midlene vi har til rådighet har vi tro på at vi vil kunne krige med de aller beste.

I Fredrikstad venter de utålmodig på ny arena som er ventet å stå klar i 2024. I mellomtiden vil Stjernen jobbe for å etablere seg på øverste del av tabellen.

– Topp fem er fastsatt som mål i år. Vi ønsker å kjempe i toppen med de beste lagene, noe vi tidvis også har gjort de to siste sesongene. Man må tørre å si at man ønsker å bli bedre enn de lagene man har hatt rundt seg på tabellen de siste årene.

Det er også hovedgrunnen for at Filip Gunnarsson valgte Fredrikstad-klubben.

– Det er vel derfor jeg vil hoppe på. Inntrykket fra Darren (Treloar) og Anders (Åsle) er at de har en langtidsplan. Det blir interessant å se hvor det leder.