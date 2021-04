Fikk sjokk da han så kona og fostersønnen – hengte opp skjult kamera på badet

Den overgrepstiltalte fostermoren mener hun ble voldtatt av den mindreårige fostersønnen. Nå forklarer den tidligere fosterfaren hvorfor han hengte opp et skjult kamera på badet.

– Det er hun som er gjerningspersonen, sier fornærmedes tidligere fosterfar og tiltaltes tidligere ektemann.

TV 2 skrev mandag om en fostermor på Østlandet som er tiltalt for overgrep mot sin mindreårige fostersønn.

Under mandagens forhandling forklarte gutten at han og fostermoren hadde følelser for hverandre, og at initiativet til de seksuelle handlingene kom fra begges side.

Kvinnen selv mener at hun ikke skal straffes fordi hun mener at gutten utsatte henne for overgrep.

Politiet mener derimot at fostermoren skal dømmes for å ha hatt seksuell omgang med sin mindreårige fostersønn som barnevernet hadde plassert i hjemmet.

Ville gi gutten omsorg

Tirsdag var det kvinnens tur til å forklare seg. I vitneboksen viste fostermoren tydelig fortvilelse, og hun ga uttrykk for at dette er svært vanskelig for henne.

– Jeg kan bli redd, og jeg synes dette er veldig flaut. Det er tungt å høre at fornærmede sitter og skryter av at han har fått bedre selvtillit, sier kvinnen.

Det startet i 2019 med at kvinnen og sønnen begynte å sove sammen. Kvinnen forteller at hun også gjorde dette med sine egne barn fra de var små. Dette for å gi dem nærhet og omsorg.

Da fostersønnen på et tidspunkt ble syk, sov han med henne i samme seng som henne på fosterforeldrenes soverom. Samsovingen fortsatte i senere tid på guttens soverom.

Kvinnen forteller at hun og hennes daværende ektemann fikk veiledning hos barnevernet, som ifølge henne skal ha sagt at samsovingen kunne være positivt for gutten.

Fordi fostersønnen har den bakgrunnen han har, skulle fosterforeldrene anse han som en liten gutt i en stor kropp.

– De sa han kanskje kunne ha noen emosjonelle hull på grunn av oppveksten hans. Derfor ville jeg gi den omsorgen han trengte slik som jeg har gitt til mine egne barn, sier hun i forklaringen.

Følte seg fanget

Gjennom den over to timer lange forklaringen, avfeier kvinnen flere ganger at den seksuelle omgangen som har funnet sted har vært frivillig fra hennes side.

– Jeg vet jeg burde skreket og sagt ifra til noen, men jeg fryste helt. Jeg mistet kroppen min fullstendig. Det var aldri noe tema å si ifra til mannen min. Jeg var så redd for konsekvensene, sier hun.

Kvinnen sier at hun følte seg fanget i sitt eget hus, med en sjalu mann og en sjalu fostersønn. Begge to ville ha hennes fulle oppmerksomhet.

– Jeg prøvde så godt jeg kunne med å holde situasjonen rolig i hjemmet, med å være blid og fornøyd mot alle slik at det ikke skulle gå utover barna, sier hun.

Ifølge tiltalen skal de påståtte overgrepene mot gutten ha skjedd i familiens hjem, i en bil og på et hotellrom. Kvinnen forklarer at det er disse stedene hun har blitt voldtatt.

Kvinnens forsvarer, Jon Anders Hasle, sier klienten er fornøyd med å ha formidlet sin side av saken.

FORSVARER: Jon Anders Hasle. Foto: NTB

– Hun er veldig lettet med å ha gjennomført. Det har vært en stor belastning for henne å vente. Hun er innstilt på å fullføre resten av saken på en grei måte, sier forsvareren.

– Hvordan stiller hun seg til eksmannens forklaring?

– Det er mye hun er veldig uenig i. Det er denne uenigheten som gjør det vanskelig å skulle konkludere med noe før mot slutten av saken, sier Hasle.

Satte opp skjult kamera

Kvinnens tidligere ektemann er av en helt annen oppfatning enn fostermoren.

– Det er gutten som er fornærmet i denne saken, sier han.

Det er påtalemyndigheten som har kalt inn eksmannen som vitne. Da kvinnen ble pågrepet i familiens hjem 3. april i fjor, ble det overlevert et videoopptak til politiet, som han mener er en dokumentert voldtekt av fostersønnen.

TV 2 er ikke kjent med innholdet i videoen. Forsvarer Hasle mener dette er et ulovlig ervervet bevis, som er gjort i skjul, og som ikke kan legges frem for retten.

– Vi kommer til å begrunne dette med blant annet EMK artikkel 8, som sier noe om at alle har rett på sitt privatliv og familieliv, sa Hasle mandag.

Reagerte på samsoving

Eksmannen reagerte tidlig på samsovingen mellom kvinnen og fostersønnen. Han sier han synes det var ubehagelig og rart at de sov mye sammen.

– I veiledning fikk vi beskjed om at det kunne være smart, men selv synes jeg det ble veldig hyppig. Da de begynte å låse døra både til soverommet og badet, så reagerte jeg.

Mannen sier at ekskona ba han om å skjerpe seg, og at ingen menn ville blitt sjalu på en mindreårig gutt.

Kvinnen begrunner dette med at fostersønnen var så sjalu og at han skulle ha kontroll på henne. Derfor ble gutten med inn på badet.

Mannen forteller at han stadig prøvde å finne grunner til at mistanken hans ikke skulle stemme om at det foregikk noe seksuelt mellom kona og gutten.

Han forteller videre om en kveld han gikk ut utenfor huset etter at kvinnen og sønnen hadde lagt seg. Da tittet han inn gjennom soveromsvinduet og så hva som skjedde.

– Hva var det du så nå, husker jeg at jeg tenkte, sier mannen og utbroderer om det han så på soverommet til gutten.

Meldte til veilederen

På et senere tidspunkt satte han derfor opp videoovervåkning i skjul som han kunne bruke som bevis. Ifølge mannens forklaring fant han fort ut av at det dreide seg om et overgrep mot fostersønnen.

Da henvendte han seg til deres veileder i barnevernet for å høre hva han skulle gjøre. Han fikk straks beskjed om at politiet ble koblet på saken og fostermoren blir deretter pågrepet av politiet utenfor deres hjem.

Fornærmedes bistandsadvokat ønsker ikke å kommentere saken.

TV 2 har ikke lykkes med å få en kommentar fra aktor tirsdag.