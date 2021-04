Neymar om Mbappé: – Han er gullgutten vår

TV 2-ekspert er uenig med kollega og tror toppscorertittelen i Champions League ryker for Erling Braut Haaland.

Se Paris Saint-Germain - Bayern München på TV 2 Sport 1 og Sumo fra kl. 20.00 tirsdag.

Tirsdag kveld møtes stjernespekkede Paris Saint-Germain og Bayern München til den avgjørende kvartfinalen i Champions League.

I den franske hovedstaden er Kylian Mbappé, som scoret to mål i det forrige oppgjøret, sin stjerne i ferd med å skinne enda sterkere enn den etablerte superstjernen Neymars.

Imponert over Mbappé

Brasilianeren trekker den yngre lagkameraten frem som en viktig grunn til at han trives i den franske hovedstaden. Til France Football sier brasilianeren at Mbappé har lært ham mye om den franske mentaliteten.

– Jeg ble veldig rørt av hvordan han er som person. Kylian er veldig omtenksom, alltid glad, høflig og snill mot alle. Han er en veldig fin person, og derfor har vi gått veldig godt overens siden vi møttes, sier Neymar.

Inntrykket av stortalentet skal ikke ha blitt mindre godt etter at Neymar fikk se ham trene.

– Jeg fikk se hans hurtighet, driblerepertoar, intelligens og ydmykhet. Da sa jeg til meg selv: «han er gullgutten vår», sier Neymar.

I Champions League konkurrerer Mbappé om toppscorertittelen mot en nordmann som kan beskrives på samme måte.

– Han er favoritten nå

I kveldens kvartfinale får nemlig PSG-spissen muligheten til å knipe inn på Erling Braut Haalands tomålsforsprang på toppscorerlisten i turneringen.

Mens TV 2-ekspert Jesper Mathisen tror på norsk seier i toppscorerduellen, holder Erik Huseklepp en knapp på Kylian Mbappé:

– Han er den største favoritten nå, sier eksperten, og forklarer hvorfor:

– Fordi Haaland sannsynligvis ryker ut mot Manchester City, mens PSG har alle muligheter til å slå ut Bayern og komme lengre i turneringen.

Tirsdagens kvartfinale går mellom fjorårets finalister i Champions League. Franskmennene leder med ett mål fra det første oppgjøret.

– Det er et veldig vanskelig lag å møte når man må opp og frem, slik Bayern må. PSG har så mye fart og teknikk i frontrekkene sine, at det blir en tøff test for Bayern, sier Huseklepp.

Han peker også på at Bayern München savner sin store målscorer, Robert Lewandowski. Hans sannsynlige erstatter i tirsdagens kvartfinale er Eric Maxim Choupo-Moting.

– Det er så stor forskjell på de to spissene, at Bayern kommer til å merke det veldig, veldig mye, sier Huseklepp.

Dette sier treneren

På pressekonferansen før kvartfinalen, erkjenner Bayern-trener, Hansi Flick, at lagsammensetningen er et puslespill når stjernespissen er utilgjengelig.

– Vi vet hvordan vi ønsker å spille. Når du har flere spillere tilgjengelig, kan det noen ganger være vanskeligere å få puslespillet riktig. Med færre brikker kan det være lettere, sier treneren.

Lewandowski er likevel en meget sentral brikke i lagets offensive puslespill, med sin effektivitet foran mål.

– Vi hadde mange målsjanser i det første oppgjøret, men var ikke besluttsomme nok for foran mål. Vi trenger den samme effektiviteten som PSG hadde mot oss i den kampen, sier Flick.

Erik Huseklepp holder PSG som en klar favoritt til å ta seg videre i turneringen.

– Jeg tror utgangspunktet for Bayern er for vanskelig til å gjøre noe med. Likevel er det så mye kvalitet i laget, selv uten Lewandowski, at jeg gir dem en liten mulighet, sier han.

Skulle det gå som han spår, har Huseklepp tro på Paris-laget i en eventuell semifinale.

– Hvis de tar Bayern nå, gir det enorm selvtillit, som de kan ta med seg i en semifinaleoppgjør, som sannsynligvis blir mot den andre store favoritten, Manchester City. Der vil jeg ikke avskrive PSG, avslutter Huseklepp.