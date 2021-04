Var på tur i området da Tor Kjærvik (70) ble skutt: – Helt forferdelig

– Forferdelig. Helt forferdelig, sier Frode Sulland da TV 2 ringer ham tirsdag morgen.

Da har han nettopp fått nyheten om at det var Tor Kjærvik som ble skutt og drept på Røa i Oslo mandag kveld.

– Min umiddelbare reaksjon er at dette er svært tragisk. Alle drap er tragiske, men det er vanskelig å skjønne hva som skal kunne ligge bak en slik handling. Det er grusomt å miste en svært god kollega på en slik måte, sier Sulland.

Mandag kveld var han selv på tur i området der Kjærvik bodde. Da Sulland kom hjem, hørte han om skyteepisoden på nyhetene.

– Det er bare skremmende, sier kollegaen.

– Stor sorg

I trippeldrapssaken på Orderud gård var Tor Kjærvik og Frode Sulland to kjente skikkelser. Sulland forsvarte Veronica Orderud, mens Kjærvik forsvarte hennes søster, Kristin Kirkemo. Søstrene ble dømt til henholdsvis 21 og 16 års fengsel.

– Vi går enda lenger tilbake enn Orderud. Jeg hadde i sin tid gleden av å spille håndball sammen med ham og Trygve Hegnar i Arild sportsklubb lenge før jeg ble advokat, forteller Sulland.

– Men det er klart at Orderud-saken er et viktig treffpunkt i våre karrierer. Han hadde også kontor i etasjen over oss ved tinghuset.

En av Kjærviks nærmeste kolleger gjennom mange år, Ola Lunde, har en kort kommentar:

– Jeg har tatt imot budskapet med stor sorg, sier han til TV 2.

Advokat Cato Schiøtz mottok nyheten om dødsfallet med stor sorg.

– Dette er uendelig tragisk. Virkelig rystende.

Han sier han vil huske Kjærvik som en rolig og saklig advokat, som alltid var godt forberedt, og som var svært dyktig på å lese spillet under en hovedforhandling. De to var medforsvarere under en av norgeshistoriens mest spektakulære drapssaker, Orderud-saken.

– Jeg har tilbragt uker og måneder i retten med Tor. Jeg husker ham som en hedersmann og god representant for advokatforeningen.

– Bunnsolid

Brynjar Meling sier at Kjærvik var en bunnsolid kollega.

– Han var ikke den som snakket høyest og brukte størst bokstaver, men en som ble lyttet til og som gjorde en god jobb for klienten sin.Han var ikke opptatt av å nødvendigvis gå i takt med andre, men gikk den veien som var best for sin klient.

– Vi hadde flere saker med berøringspunkter, både NOKAS-saken og Kristin-saken. Selv om vi hadde forskjellige interesser der, så hadde vi et veldig godt kollegialt forhold. Han hadde en fantastisk evne til å skille sak og person. En person som retten lyttet til når han snakket, sier Meling.

Advokat Ellen Andenæs var kollega med Kjærvik i mange år, og vil huske ham som en dyktig advokat, og en «gjennompålitelig» kar.

– Tor var verdens hyggeligste, og en real kollega. Dette er helt ubegripelig. Jeg er rystet. Jeg har bare hyggelige erfaringer med ham. Både i og utenfor retten.

Leder i Advokatforeningen, Tor Wessel-Aas, sier til TV 2 at advokat-Norge er svært triste for å ha mistet en fremtredende kollega.

– Tor Kjærvik var en anerkjent og dyktig advokat, med et langt virke i rettsstatens tjeneste. Det er med stor sorg vi i Advokatforeningen mottar nyheten om denne tragiske hendelsen, og vår medfølelse går til Tor Kjærviks etterlatte, sier Wessel-Aas.

Advokat Berit Reiss-Andersen forteller at Kjærvik har vært en god kollega gjennom mer enn 35 år.

– Jeg har kjent han siden jeg begynte som advokat. Jeg er sjokkert og jeg sørger over hans brutale og tragiske bortgang. Det som karakteriserte ham er at alle hadde tillit til han. Både klienter, kolleger og domstolene. På en stille måte gjorde han seg meget bemerket.

KOLLEGER: Tor Kjærvik (fra venstre) Ellen Andenæs og Morten Kjensli jobbet sammen i mange år. Her er de avbildet i forbindelse med en hvitvaskingssak i 2001. Foto: Morten Holm

– Savner ham allerede

Advokatkollega Morten Kjensli mottok nyheten med stor sorg.

– Jeg savner ham allerede voldsomt. Tor var en kjempekollega og et inderlig godt og varmt menneske. Han hadde mye å gi til sine klienter, kolleger og menneskene rundt seg. Det er uforståelig at Tor er borte, sier Kjensli.

Leder i advokatforeningens Forsvarergruppe, Marius Oscar Dietrichson, sier at hele advokatmiljøet er i sjokk.

– På vegne av Forsvarergruppen vil jeg si at dette er en dypt tragisk hendelse. Ikke bare for familien, men for fagmiljøet der Tor hver dag har sitt tilhold.

– Hvordan er reaksjonene i miljøet?

– Vi forsvarere er i dag i sjokk. Alle klienter med behov for hjelp har med Tors bortgang mistet en høyt respektert advokat som alltid ble lyttet til. Vi vil savne ham, sier Dietrichson.

Mann i 30-årene siktet

Kort tid etter skytingen mandag kveld opplyste politiet at de hadde pågrepet og siktet en mann i 30-årene for drap.

Seksjonsleder Anne Alræk Solem i Oslo politidistrikt opplyser at det er en nær relasjon mellom den drapssiktede mannen og avdøde Tor Kjærvik.

Advokat John Christian Elden er oppnevnt som forsvarer for den drapssiktede mannen.

– Min klient meldte seg selv for politiet. Han skal i avhør. Jeg kan foreløpig ikke kommentere saken videre, sier Elden til TV 2.

Politiet har foretatt et kort avhør av den drapssiktede mannen tirsdag morgen.