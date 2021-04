Modell ble hjerneskadet av kringle – får 250 millioner i erstatning

Chantel Giacalone er pleietrengende døgnet rundt etter at hun tok en bit av ei kringle hun ikke ante inneholdt nøtter.

9. april ble familien til Giacalone tilkjent erstatningen, melder Las Vegas Review-Journal.

Juryen mener at legene i MedicWest Ambulance ikke reagerte som de skulle etter at hun fikk en kraftig allergisk reaksjon etter å ha spist kringla.

Giacalone, som er svært allergisk mot peanøtter, hadde ingen anelse om at den var tilsatt peanøttsmør.

FØR ULYKKEN: Chantel Giacalone jobbet både som modell og skuespiller. Foto: Chantel Giacalone Fund

Det var i 2013 at Giacalone tok en bit av kringla under et modelloppdrag på Mandalay Bay South Convention Center i Las Vegas.

Etter hendelsen kan hun kun kommunisere med øynene, og 38-åringens forventede levealder er kun 55 år.

– I det minste vil datteren min bli tatt vare på, sa hennes far, Jack Giacalone (70) etter at dommen var forkynt.

Manglet utstyr

Kort tid etter at Giacalone hadde spist kringla, fikk hun en kraftig allergisk reaksjon.

Hun oppsøkte teltet til MedicWest Ambulance i kongressenteret, men ingen av de to legene i teltet hadde intravenøst adrenalin – noe helsepersonell i Nevada ifølge AP er pålagt å ha tilgjengelig.

Hennes families advokat, Christian Morris, mener at MedicWest derfor opptrådte uaktsomt.

Morris hevdet at legene kun hadde en adrenalinpenn i sine vesker, som de brukte, men at de ikke hadde det intravenøse adrenalinet som krevdes da Giacalone gikk inn i anafylaktisk sjokk.

MedicWest nekter for å ha opptrådt uaktsomt, og hevder at Giacalone aldri mistet bevisstheten da hun var i teltet deres og at de tilkalte ambulanse umiddelbart.

I retten sa selskapets advokat, William Drury, at hvis juryen fant selskapet skyldig, ville 70 millioner kroner i oppreisning være nok.

Må passes på 24 timer i døgnet

Giacalones foreldre pleier datteren 24 timer i døgnet.

– Jeg vil ikke at hun skal være andre steder. Jeg elsker henne, og hun elsker meg. Det er svært vanskelig å ta seg av henne, men jeg vil ikke ha det på noen annen måte, sa Deborah Giacalone (59) i retten.

Chantel Giacalone ligger 24 timer i døgnet på ei seng i spisestuen, og hennes foreldre ønsker nå å kjøpe et nytt hus som passer bedre til datterens tilstand.