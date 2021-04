Slik ser det ut inne i det havarerte lasteskipet

– Det er tydelig at det har vært store krefter i sving, sier Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet.

Denne uken er de i gang med en såkalt havnestatskontroll av havaristen.

Allerede på fredag var inspektørene om bord på skuta for å skaffe seg et første overblikk etter at skipet ble slept inn til Flatholmen i Ålesund.

STORE SKADER: Ifølge Sjøfartsdirektoratet er det store skader etter havariet. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Sjøfartsdirektoratet er tydelige på at skadene er omfattende og det vil bli nødvendig med flere reparasjoner før lasteskipet kan seile videre.

– Det er fortsatt for tidlig å si noe om årsak til ulykken, sier Aarhus.

60 tonn tunge thrustere

Det er imidlertid allerede kjent at det var forskjøvet last som førte til problemene ute i Nordsjøen.

Ifølge Kystverket har kapteinen om bord forklart at det var thrustere, altså en spesiell type propell, i skipets lasterom som fikk en forskyvning slik at skipet fikk slagside.

De ferske bildene viser ifølge Sjøfartsdirektoratet at dette forårsaket hull i en ballasttank innvendig.

LAGET HULL: Thrustere i skipets lasterom forskjøv seg og laget hull i en ballasttank. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Det var seks slike thrustere om bord. Vekten på disse skal være opp under 60 tonn hver, skriver Sunnmørsposten. Dersom en eller flere av disse har løsnet vil det gjøre stor skade i et lasterom på et skip.

– Fire av dem er våre og to av dem tilhører et utenlandsk riggselskap som jeg ikke kan opplyse navnet på, sier kommunikasjonssjef i Kongsberg Maritime, Anette B. Wollebæk, til avisen.

Se de spektakulære bildene av slepet, tatt fra luften:

Servicebåt skadet ballasttank

De første bildene av havaristen viser også flere andre skader.

En kran om bord ble ifølge Sjøfartsdirektoratet skadet etter at servicebåten «AQS Tor», som sto på dekk, slet seg og gikk på havet.

– Bommen på kranen ble slått av da arbeidsbåten for på havet og påførte skipet skade på en ballasttank da den slo inn i skutesiden, sier Aarhus.

SKADET KRAN: Den grønne servicebåten som for på havet, skadet bommen på denne kranen da den slet seg. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Det har også vært noe forskyvning på en arbeidsbåt som sto lagret under dekk.

– Ut fra det vi kjenner til så langt skal det ikke være større skader på denne, sier Aarhus.

UNDER DEKK: En arbeidsbåt har også forskjøvet seg, men ser ut til å ha klart seg. Foto: Sjøfartsdirektoratet

Flaggstaten har hovedansvaret

Dersom skipet, som hadde store mengder tungolje og diesel om bord, hadde forlist kunne det blitt en alvorlig miljøkatastrofe.

FØRER TILSYN: Kommunikasjonsdirektør i Sjøfartsdirektoratet, Dag Inge Aarhus. Foto: Tomas Mortveit / TV 2

Nå er det flaggstaten, altså Nederland, som har hovedansvaret for å finne ut av hva som gikk galt.

– Men også som havnestat ønsker Sjøfartsdirektoratet å få oversikt over mulige årsaker, skadeomfang og risikovurderinger som er gjort i forbindelse med seilas og sikring av last, sier Aarhus.

Det er også flaggstaten som må sørge for at skipet settes i stand til å gå videre etter reparasjon i Norge – og det er de som avgjør om ulykken skal granskes.