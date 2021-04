I 2019 var den kinesiske elbilprodusenten Nio på besøk i Norge, med SUV-en ES8.

Siden har det blitt jobbet i kulissene. Du har kanskje ikke hørt mye om Nio til nå, men det vil snart endre seg.

Her er nemlig en betydelig etablering på gang. Nio har hentet inn den anerkjente bransje-veteranen Marius Hayler som har fortid fra en rekke bilmerker, senest som sjef for Jaguar Land Rover i Norge.

Hayler er administrerende direktør for Nio Norway AS og i full gang med å bygge opp en ny organisasjon.

Ligger an til å åpne i september

Nå skriver bransje-nettstedet Bilbransje24.no at Nio ikke akkurat starter med noen bakgårdsbutikk når de skal i gang i Norge. Tvert imot. De skal nemlig etablere showroom på en av Norges dyreste adresser, på Karl Johans gate. Her skal Nio disponere to etasjer, gateplan og underetasje.

– Slik som det ser ut nå ligger vi an til å åpne vårt første showroom i Norge i september i år. Showroomet på Karl Johan i Oslo blir det første og største i landet, og vil danne mal for hvordan Nio skal representeres i Norge sier Marius Hayler til Bilbransje24.

Det er ikke overraskende høy digitalfaktor innvendig i Nios biler.

Lekerom og bibliotek med peis

Nettstedet forteller at showroomet vil bli bygget rundt inngangspartiet til Karl Johan Hotel. På venstre side av hotellinngangen (retning Slottet) vil Nio også etablere en cafe og bar, med vinduer ut mot Karl Johans gate.

På gateplan blir det også satt av arealer til presentasjon av Nios «lifestyle» samt et eget konfigurasjonsrom for biler.

I kjelleretasjen er det flere møterom, lekerom for barn og det Nio kaller «Flexible Activity Room», samt et slags bibliotek med peis.

Med andre ord: Ikke heeelt det vi vanligvis forbinder med en bilbutikk!

ES8 er en velvoksen SUV med god plass. I kombinasjon med høy rekkevidde, kan dette bli svært interesssant for det norske markedet.

Heftig batteripakke på gang

Ifølge Bilbransje24.no skal Nio presentere mer detaljerte planer om lansering i Norge i begynnelsen av mai. De mener også å vite at Nio planlegger å være representert på et titalls steder i Norge etter hvert.

Nio kommer garantert med SUV-en ES8 til Norge. I tillegg har de nylig vist den store flaggskip-sedanen ET7.

Nio er langt fremme på avanserte, teknologiske løsninger. De gikk nylig ut og bekreftet at de vil ha en heftig 150 kWt faststoff-batteripakke på plass allerede i fjerde kvartal 2022.

Flere varianter av batteripakken blir tilgjengelig: 70 kWt, 100 kWt og 150 kWt.

ET7 er det nye sedan-flaggskipet fra Nio. Etter alt å dømme vil også den komme til Norge.

Bytter batteripakke på tre minutter

ES8 er en av modellene som blir tilgjengelig med den nye batteripakken. Ja, faktisk skriver nettsiden insideevs.com at ikke bare de nye, men også alle eldre Nio-modeller, kan installere det nye batteriet.

Nio er nemlig opptatt av å kunne bytte batteri raskt, som et alternativ til å lade. I Kina har man derfor batteribytte-stasjoner, som alternativ til ladestasjoner. Et bytte tar ca tre minutter, og er altså mange ganger raskere enn å lade.

Kunden kan velge om det er ønskelig å eie eller leie batteripakken til bilen.

Denne strategien gjør det også mulig for gamle kunder få tilgang til det nye batteriet, om de ønsker det. Da bare byttes bare det gamle batteriet som står i bilen fra før. Om dette blir aktuelt i Norge, vet vi ennå ikke noe om.

Inntil 1.000 kilometer på strøm

En 2018-modell Nio ES8 vil få en rekkevidde på 730 kilometer, målt etter den gamle målemetoden, NEDC. Selv om det er et misvisende tall, er det fortsatt imponerende, for en diger SUV på 2,5 tonn, med over 600 hk.

På nyere utgaver av ES8, som er mer effektive, vil rekkevidden bli 850 kilometer. Mens de noe mindre modellene ES6 og EC6 vil klare henholdsvis 900 og 910 kilometer, opplyser insideevs.com.

Aller best rekkevidde får ET7. Den skal klare 1.000 kilometer, med den nye kraftpakken.

