Will Smith flytter filminnspilling i protest

– Vi kan ikke med god samvittighet yte økonomisk støtte til en regjering som vedtar regressive valglover som begrenser velgerne, sier Smith.



Mandag kunngjorde han, sammen med regissør Antonie Fuqua, at de har valgt å flytte produksjonen av sin kommende film «Emanicpation» ut av delstaten, skriver CNN.

– Den nye valgloven i Georgia minner om hindringer av stemmeretten som ble vedtatt på slutten av gjenoppbyggingen for å hindre mange amerikanere i å stemme, sa Smith og Faqua i en uttalelse.

Ny valglov

I mars i år skrev Georgias republikanske guvernør Brian Kemp under på et nytt lovverk som begrenser stemmemulighetene ved valg i delstaten, skriver Reuters.

Endringen handler blant annet om at dersom en skal forhåndsstemme via post, må man legge ved identifikasjon med bilde. Antallet steder det er mulig å forhåndsstemme blir redusert og folk får kortere tid på å be om stemmesedler.

Lovendringen innebærer også begrensninger på å gi mat og drikke til folk som står i kø for å stemme.

Motstanderne av loven mener endringen er et forsøk på å begrense borgernes tilgang på valgurnen, og at den er designet for innskrenke innflytelsen fra afroamerikanske velgere i USA. De som er for lovendringen mener den øker valgsikkerheten ved poststemming.

Demokratene i delstatskongressen var i mot lovendringen, men republikanerne har flertall, og loven ble vedtatt med 32 mot 20 stemmer.

Ikke alene

Smiths film er den første som flytter seg ut av staten, men ser ikke ut til å være den siste. James Mangold som regisserer den nye Indiana Jones-filmen uttalte nylig at han ikke ville lage noen filmer i Georgia.

– Georgia har brukt penger til å stjele filmjobber fra andre stater som tillater folk å stemme, skrev han på Twitter og la til at han ikke ville være med på det.

Star Wars-skuespiller Mark Hamill kastet seg på tweeten med emneknaggen #NoMoreFilminginGeorgia.

Ifølge Georgias filmkommisjon blir det filmet flere innbringende filmer i delstaten enn «noe annet sted i verden» med produksjoner som Avengers: Endgame, Stranger Things, Deadpool og The Walking Dead, skriver BBC.