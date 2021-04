Mulig ransforsøk i Sandefjord – søker etter gjerningsmenn

Politiet søker etter tre personer etter et mulig ransforsøk i en leilighet i Sandefjord. Det skal ha blitt utøvd vold, men ingen er alvorlig skadd.

Politiet ble varslet om hendelsen av en tredjepart klokken 20.05 mandag kveld.

– Vi leter etter gjerningsmenn, etter at tre personer kom inn i en leilighet og utøvde vold. Det var tre personer i leiligheten, skriver Sør-Øst politidistrikt på twitter.

Ifølge politiet er det uklart hva bakgrunnen er for hendelsen, men de skriver videre at det fremstår som et ransforsøk.

– Vi har opplysninger om at de ønsket å ta med seg noe derifra, sier operasjonsleder ved Sør-Øst politidistrikt, Marius Knudsen til TV 2.

Ifølge politiet ble ingen alvorlig skadet som følger av hendelsen.

– Ingen av de involverte ønsket å dra til legevakten for sjekk, sier Knudsen.

Politiet vil ikke si noe om hvilken type vold som har blitt utøvd, eller om det har vært benyttet våpen.

– Vi jobber med avhør personer på og ved stedet, rapporterer politiet.

Klokken 21.44 skriver politiet at en mann er pågrepet etter å ha blitt påtruffet rett i nærheten av åstedet.