TV-profil legger seg flat: – Vil ikke at 12-åringer skal ta livet sitt

Richard Liedholm, som for tiden er aktuell med TV3-programmet «Camp Kulinaris» ville få frem et poeng i kommentarfeltet til Mads Hansen. Det gikk ikke helt som planlagt.

I en opphetet diskusjon med en annen Instagram-bruker skrev Liedholm blant annet følgende kommentarer:

– Hvis det faktisk er folk som tar livet sitt på grunn av press i sosiale medier så «be my guest», og ta livet ditt. Da er du så svak at det oksygenet du puster kan du gjerne gi til de som trenger den.

Diskusjonen fortsetter slik:

– Ja, 12-åringer tar livet sitt på grunn av sosialt press. Jeg trodde det var allmennvite i 2021, svarer en følger.

Til dette svarer Liedholm følgende:

– Om 12-åringer tar livet sitt pga noe han/hun har sett i sosiale medier så kalles det natural selection og det er bra for å holde befolkningen nede.

Mads Hansen reagerer sterkt, og har i kjent stil delt kommentarutvekslingen på sin egen Instagram-story.

Har et ansvar

Til God kveld Norge sier Hansen at Liedholm fremstår som en dust.

DUST: Hansen mener det er dustete skrevet av Liedholm Foto: Tore Meek

– Jeg tror det han skriver ikke er skadelig for noen annen enn han selv. Det der påvirker ikke noen, det er dustete skrevet og han fremstår som en dust, sier Hansen.

På Instagram har Liedholm kommet med en fem minutters lang beklagelsesvideo, noe Hansen ikke er så imponert over.

– Den er overraskende gjennomarbeidet, og mye klippet. Det er spennende å se hva som ikke ble med, sier han og fortsetter:

– Han har et ansvar for hvordan han ordlegger seg. Jeg syns det generelt er greit å overdrive og jeg er stor fan av å kunne kødde med ting, men her ble det feil.

– Jeg vil ikke at noen skal ta livet sitt

Til God kveld Norge sier Liedholmen at kommentarene var skrevet for å provosere mest mulig.

– Jeg ville Mads Hansen skulle trekke frem kommentaren, men jeg fikk for mye tenning, jeg tenkte ikke over hva jeg skrev. Jeg vil ikke at noen skal ta livet sitt.

Videre forteller han at han vet at folk sliter, men han føler influensere får for mye av skylden når noe går galt.

– Jeg forstår at det er mange folk der ute som lider, men influensere og kjendiser får for mye ansvar og skyld når noe går galt. Folk som lider av psykisk helse kan bli påvirket av influensere, men det er ikke bare vi som har skylden. Vi må hjelpe dem og slutte å skylde på oss.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helses hjelpetelefon: 116 123 (døgnåpent), sidetmedord.no

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpent), soschat.no

Kors på Halsen sin chattetjeneste

Leve Landsforeningen for etterlatte ved selvmord: Tar imot henvendelser på e-post: post@leve.no eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9-15)

Mener Hansen bør ta mer ansvar

Markedsanalytiker, Arne-Inge Christophersen reagerer på kommentarene Richard Liedholm har lagt ut, men mener det er Mads Hansen selv som bør ta ansvar for videreformidling av slike holdninger.

– Svært uheldig at sterke personligheter inntar og har slike holdninger. Kanskje spesielt i en tid der sårbare grupper er og blir ekstra sårbare. At en så smart person som Mads Hansen virkelig deler slik på Instagram er å blir forkastelig. Ubetenksomt, han burde heller støtte opp om det arbeid som gjøres blant annet gjennom Psykisk Helse Ungdom, sier han.

Hansen på sin side er uenig i Christophersens uttalelser, og mener han har misforstått.

– Da bør han vel rett og slett sette seg bedre inn i saken, for er det en ting jeg har gjort er det nettopp dét: å ta avstand fra slike holdninger, skrive Hansen.

– Slår beina under sin egen argumentasjon

Ifølge sosiale medier-ekspert Astrid Valen-Utvik er det ingen tvil om at influensere har stor påvirkningskraft på følgerne sine.

STRATEGISK RÅDGIVER: Astrid Valen-Utvik er ekspert på sosiale medier og er ikke imponert over måten Richard Liedholm argumenterer på. Foto: Eide Foto

– Grunnen til at merkevarer gjør samarbeid med influensere, er naturligvis fordi de ser at det fungerer, at folk kjøper produktene deres eller blir oppmerksomme på deres tjenester og budskap. Med denne påvirkningskraften mener jeg det også medfølger at influenserne har et visst ansvar ovenfor de samme følgerne.

Hun mener måten Richard Liedholm forsøker å få frem poenget sitt på, ødelegger hele debatten han har lyst til å få gang.

– Han slår beina under sin egen argumentasjon ved å gå så ekstremt ut i sine uttalelser som han gjør her. Så - akkurat i dette tilfellet tror jeg hans kommentarer og måte å diskutere på, ødelegger mer for han selv, enn det hjelper han å få frem budskapet.