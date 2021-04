Politiet ønsker flere tips etter hærverket mot Sinnataggen

Politiet gjør tekniske undersøkelser av Sinnataggen i håp om å komme nærmere et svar på hvem som stod bak hærverket eller tyveriforsøket. De etterlyser også flere tips og observasjoner fra Vigelandsparken mellom kl. 23 mandag 5. april og kl. 14 onsdag 6. april.

TYVERIFORSØK ELLER VANDALISME?: Politiet undersøker tekniske spor for å finne ut hva som skjedde med Sinnataggen mellom kl. 23 mandag 5. april og kl. 14 tirsdag 6. april. Foto: Politiet

– Det er en mulighet for at det er et reelt forsøk på et tyveri eller så er det et villet vandalismeforsøk, sier direktør på Vigelandsmuseet, Jarle Strømodden til Åsted Norge.

Frykter smitteeffekt

– Jeg er redd for smitteeffekten av dette her. Det sies jo at lynet ikke slår ned to ganger på samme sted, men det har det beviselig gjort her, sier Jarle Strømodden.

TOM SOKKEL: Direktør ved Vigelandsmuseet, Jarle Strømodden, er glad for at Sinnataggen snart kommer tilbake til Vigelandsparken, men er redd for mer hærverk. Foto: Åsted Norge

Han viser til gjentatte hærverk mot Sinnataggen i årenes løp. Den verdensberømte statuen har flere ganger blitt malt både rosa, rød og hvit, og i 2005 måtte den tas ned på grunn av sprekker rundt foten etter hærverk. Men den mest dramatiske hendelsen skjedde i 1992. Da ble Sinnataggen stjålet.

Var borte i elleve dager

Det var natt til 1. januar 1992 at Sinnataggen ble stjålet fra Vigelandsparken. I elleve dager var den over 40 kilo tunge bronseskulpturen borte inntil VG utlovte en dusør. Et tips førte da til at Sinnataggen ble funnet i en grøft på Årvoll i Oslo.

FUNNET ETTER ELLEVE DAGER: Sinnataggen ble funnet etter et tips til VG i januar 1992. Foto: VG

– Den forsvinningen hadde stor allmenn interesse og det har saken nå også. Vi merker at mediene er veldig interessert i å vite hvordan det går og at det skrives om det både i franske og ungarske medier, sier Jarle Strømodden.

Nå håper han på en snarlig løsning i saken. Alle som har sett eller hørt noe bes om å kontakte politiet via tipsportalen på politiet.no eller på telefon 02800. Man kan også tipse Åsted Norge på astednorge@tv2.no