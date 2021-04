Koronapass kan bli virkelighet i Norge – slik fungerer det i andre land

Mens regjeringen i Norge jobber med å utarbeide en løsning for et koronapass, er ordningen allerede tatt i bruk i flere land.

Regjeringen jobber med å utvikle et koronasertifikat, som skal vise om nordmenn er vaksinert, har testet negativt eller har immunitet etter å ha vært smittet.

Den norske løsningen vil være i tråd med EUs digitale Grønne Sertifikat, men mye er fortsatt usikkert.

Regjeringen vurderer også om fullvaksinerte skal få egne regler. Det kan for eksempel være aktuelt at disse får fritak fra hjemmekontor og at en vaksinert husstand kan få besøk av flere.

Det kan også bety egne regler for smittekarantene, innreisekarantene og ventekarantene.

Flere andre land har allerede lagd egne løsninger for koronapass, som gir innbyggerne som omfattes av ordningen en rekke lettelser.

KONSERT: Da den israelske musikeren Ivri Lider hadde konsert i begynnelsen av mars i Tel Aviv, var det bare personer med vaksinepass som fikk være publikum. Foto: Oded Balilty / AP

Fordeler for vaksinerte

Reklamen starter med et bilde av masse dører.

– Hvor lenge har vi ikke savnet å gå ut med venner? spør en voiceover.

Innenfor dørene serverer en kelner en appetittlig rett til et par som nyter solen på en uteservering.

– Med det «grønne passet» åpnes dører. Vi vender tilbake til livet, sier stemmen.

Reklamen promoterer vaksinepasset i Israel, som allerede har vært i bruk i to måneder.

Videre ser man bilder av personer som trener, deltar på konsert og som er på kino. Reklamen er produsert av Israels helsedepartement, som har promotert passet hyppig siden regjeringen innførte ordningen.

Mens museum og kjøpesentre holder åpent for allmennheten, er svømmehaller, restauranter, kafeer, idrettsarenaer og kulturarenaer forbehold personer som kan fremvise et gyldig vaksinepass.

Til tross for en fristende reklame, er flere bekymret over at ordningen vil øke allerede eksisterende forskjeller i samfunnet.

Dette har allerede skjedd, ettersom svært få palestinere på Gaza har tilgang til vaksiner, skriver MIT Technology Review.

KULTUR: Kulturlivet har gjenoppstått i Israel som følge av at en stor del av befolkningen er fullvaksinert. Foto: Ariel Schalit / AP

MUNNBIND: Publikum består av fullvaksinerte eller personer som har vært smittet og er friske igjen. Alle er iført munnbind. Foto: Ariel Schalit / AP

Slik fungerer det

Israel er på vaksinetoppen i verden og over halvparten av befolkningen er fullvaksinert.

Det betyr at en majoritet av innbyggerne har tilgang til rettighetene som det «grønnet passet» gir, men samtidig at en betydelig andel fortsatt ikke har det.

Løsningen i Israel er enkel og kanskje den best utviklede så langt i verden.

Man kan laste ned vaksinebeviset i form av en QR-kode via helsedepartementets sider, som kan printes ut fysisk eller lagres i en app på telefonen. Koden skannes av bedrifter og vil lyse grønt dersom en person kvalifiserer for adgang, skriver National Geographic.

I USA er foreløpig den eneste dokumentasjonen på vaksinasjon et lite papirkort, på samme størrelse som et visittkort. Det viser dato for vaksinasjon, type vaksine og hvor vedkommende ble vaksinert.

Problemet med denne typen dokumentasjon er det allerede har vist seg lett å forfalske.

Island har for eksempel åpnet grensene for alle som er vaksinert, men vil ikke godta de amerikanske papirkortene som gyldig dokumentasjon.

Ifølge The Washington Post utvikler USA 17 ulike løsninger på vaksinepass rundt i landet.

TRENING: En kvinne viser frem det Grønne passet for å få tilgang til et treningssenter i Tel Aviv. Foto: Ronen Zvulun Foto: Ronen Zvulun / Reuters

Fordeler og ulemper

Vaksinepass er i økende grad sett på som nøkkelen til verden etter ett år med nedstengning og strenge restriksjoner.

Samtidig reiser sertifikatene en vanskelig politisk og etisk debatt om diskriminering, personvern og forfalskning. Det vil også bli utfordrende å få ordningen til å fungere sømløs rundt i verden på alle de ulike språkene.

I Japan har bare debatten bare så vidt begynt, men det er stor bekymring rundt at personer som ikke kan bli vaksinert eller som takker nei, vil bli diskriminert.

– Hvor vidt man ønsker å vaksinere seg er opp til den individuelle. Regjeringen bør sikre at personer ikke får ulemper som følge av deres avgjørelse, har den japanske helseminsiteren Norihisa Tamura sagt, ifølge The New York Times.

Den samme bekymringen har Folkehelseinstituttet her hjemme.

I Danmark er et koronapass allerede tatt i bruk. Der konkluderte det Etiske Råd i Danmark med at løsningen som er valgt, vil gi innbyggerne de samme mulighetene uavhengig av vaksinasjon.

En inkluderende løsning

Koronapasset ble helt sentralt da Danmark startet sin gjenåpning.

I Danmark er bare åtte prosent av befolkningen fullvaksinert.

Ordningen er imidlertid ikke bare for vaksinerte, men også personer som har vært smittet eller har tatt en negativ koronatest de siste 72 timene.

Barn under 15 år er unntatt ordningen. Det er også personer som av ulike medisinske årsaker ikke kan ta en koronatest.

– Løsningen som er valgt kan være medvirkende til å begrense risikoen for en oppdeling av befolkningen i A- og B-lag, som det har vært reist bekymring om ved innføringen av koronapass, skriver det Etiske Råd i Danmark.

Foreløpig finnes koronapasset inne på en nettside tilsvarende Helse Norge. I mai ventes det også en egen app.

Myndighetene mener at ordninger tillater landet å åpne opp mye raskere og uten å være helt avhengig av høy vaksinedekning i befolkningen, skriver regjeringen.

FRISØR: Fra 6. april kunne danskene igjen gå til frisøren mot at de viste frem et koronapass. Foto: Camille Bas-wohlert / AFP

Her må passet vises

Etter hvert som Danmark gjenåpnes, gir koronapasset dansker tilgang til stadig flere arenaer.

Fra 6. april kunne dansker med koronapass igjen gå til frisøren og tatovøren. Da åpnet det også opp for at innbyggerne med beviset kunne besøke utendørs fornøyelsesparker og kulturinstitusjoner.

Fra 21. april åpnes landet enda mer. Da kan man fremvise passet for å nyte en kald øl eller kaffe på en uteservering. I tillegg åpner kunstutstillinger, museum og biblioteker opp.

Fra 6. mai skal koronapasset vises når det åpnes for innendørs servering på restauranter og kafeer, kinoer og kulturarenaer, samt ved innendørs idrett for voksne.

Fra 21. mai åpnes alle resterende idretts- fritids og forretningsaktivitet for personer som har beviset, skriver regjeringen.

Vanskelige avveininger

Folkehelseinstituttet har gitt regjeringen faglig råd vedrørende vaksinepass i to omganger. De har ment at det er en rekke utfordringer knyttet ordningen og å eventuelt gi fullvaksinerte lettelser.

Helseministeren har uttalt at dersom vi skal kunne bruke et slikt pass som et virkemiddel for å kunne åpne opp samfunnet mer, vil det innebære en løsning lignende Danmarks.

– Om du får vaksine, får du lov til å gjøre ting. Men om du ikke er vaksinert så kan du kunne vise en test, som er mindre enn 72 timer gammel, og kan da gjøre det samme som vaksinerte. På denne måten kan vi åpne opp for flere og unngår noe av den urettferdigheten som mange har vært opptatt av, sa Høie.

TV 2 har stilt en rekke spørsmål til Helse- og omsorgsdepartementet om hvilke rettigheter et eventuelt koronapass kan gi, men har foreløpig ikke fått svar.