Blir lamslått da de ser sin egen hage: – Jeg kjenner meg nesten ikke igjen

Familien har bygget et eldre hus om til en moderne funkisbolig. Nå syntes de ikke lenger den gammeldagse 70- talls farmorhagen, passet til huset.

I skråningen lå det plassert et stort og vanskelig bed, som de aldri fikk stelt ordentlig. I tillegg ønsket de at de ulike sonene foran huset skulle få en bedre sammenheng.

En enklere og mer lettstelt uteplass var det de ba Tid for hage om å hjelpe dem med.

Programleder Kjersti Bergesen var designer denne gang. På fire dager totalforvandlet Tid for hage familiens uteplass.

Se familiens reaksjon i videoen i toppen av saken.

FØR: Skråningsbed som var vanskelig å holde. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Bedet omgjort til en stor sitteplass. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Uteplassen manglet samsvar med det ombyggede huset. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Mer terrasse og en forenkling av området. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer FØR: Det manglet gangvei mellom øvre og nedre del av hagen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer ETTER: Bred trapp ved siden av hagestuen. Foto: Pandora Film/ TV 2 Les mer

Kjerstis plan for prosjektet

Godt med tumleplass på et vedlikeholdsfritt terrassedekke, mulighet for fleksibel møblering, og en stor bred trapp som er god å sitte i er hovedingrediensene i planen min. Ja, og masse planter og et frodig inntrykk, men gjort på en slik måte at det er superlett å stelle.

Det store skråningsbedet vil jeg fjerne, ved å legge terrasse over området, og lage det så godt som flatt på toppen. Høydeforskjellen skal skjules ved å bygge en stor sofa, der ryggen tilsvarer høyden på terrassemuren.

Jeg ønsker at det skal være mye grønt. Klatreplanter lags vegger og på pergolabjelker, noe som på sikt kan lage et spennende grønt tak.

Til slutt, massevis av blomster plantet i potter som skal stå tett sammen, men som også kan flyttes på dersom man vil bruke plassen på en annen måte. Fargene skal være glade og sommerlige.

SOMMERLIG: Glade farger og mye grønt på den nye uteplassen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Utestuen skal få en plassbygget benk i vinkel, og huseiers utekjøkken skal suppleres med en ekstra liten kjøkkenbenk.

Mye arbeid

Det var mye planter som måtte graves opp fra det store skråningsbedet. Mange av dem ble plantet om, på nytt i potter.

De resterende plantene ble tatt vare på slik at familien selv kunne bestemme hvor de ville plassere dem senere.

Flaggstangen ble fjernet etter avtale med huseier, og nytt bjelkelag for ny terrasse ble lagt ut. Underlaget var fra før av veldrenert med et tynt lag av jord og plen. Det ble derfor gravd renner der bjelkelaget skulle ligge, før det ble lagt på fiberduk og fylt på med pukk.

Sofa

Det største arbeidet var kanskje å lage sofaen, som skulle utgjøre skillet mellom terrassens nedre nivå og toppen på den tidligere skråningen.

Her ble det først murt opp en mur av bred lecastein.

MUR: Muren som fjernet skråningsbedet, sofa i prosess. Foto: Pandora Film/ TV 2

Denne muren ble påført en spesiell puss, på sider og topp, slik at den ikke skulle trekke inn vann i fremtiden.

Deretter ble sofabenken bygget inn til muren. På baksiden ble det montert knotteplast og fylt inntil med drenerende lecakuler før det ble lagt duk og jord, og til slutt plen.

SOFA: Her er sofa ferdig, puter med burgunder tekstil. Foto: Pandora Film/ TV 2

Sofaen har rygg som skråner slik at det skal være behagelig å sitte. Putene er løse Ikea ute-puter.

Til disse ble det sydd nytt trekk i burgunderfarget utendørstekstil. Benken ble bygget ut ifra målene på disse putene.

Se hele produktlisten for oversikt over møbler, materialer og planter.

Frodig vegg

En praktisk og lettstelt familiehage betyr ikke at man ikke skal ha det grønt og frodig. Det ble derfor lagt mye tanker og tid i å lage velfungerende klatrestativer for plantene.

På den vindusløse veggen startet det hele med en enkel benk kledd med terrassematerialer. På toppen ble det saget ut runde hull slik at det ble mulig å plassere høye runde blomsterpotter delvis ned i benken.

Pottene står dermed stødig og blir en integrert del av benken.

HØYE POTTER: Slik er pottene plassert nede i benken. Foto: Pandora Film/ TV 2

Selve klatrestativet består av en ramme i metall som ble montert med avstandsstykker til veggen. Sirlig sveiset av Andreas.

Man kan også lage slikt i treverk, men siden vi også skulle lage pergolabjelker med 6 meters spenn, måtte vi bruke stål.

I rammen ved veggen ble det så boret diverse hull på toppen slik at vi kunne tre runde stag gjennom tverrliggeren og ned i pottene. Det er disse som blir til klatrestativet for plantene.

Hele systemet ble laget slik som dette, for at det skulle være enkelt å komme til for fremtidig vedlikehold av veggen.

Alle metalldelene ble behandlet med arcanol for å bli svarte, og for beskyttelse mot rust.

KLATRESTATIV: Rammeverk i metall montert med avstand fra vegg. Foto: Pandora Film/ TV 2

Plassbygd i utestuen

I utestuen ble det en enkel løsning med plassbesparende sittebenk i vinkel og løse puter.

Huseiers kjøkkenbenk ble beholdt, men det ble tilrettelagt for litt mer arbeidsplass ved hjelp av en ekstra benk i samme høyde.

Spisebordet er stort og helt, likt det som ble plassert ute under pergolabjelkene. Dette for at man enkelt kan ommøblere og lage langbord for større gjestelag.

UTESTUE: Koselig utsyn til resten av uteplassen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Bred trapp

Siden barna har lekehus og tumleplass på plenen i den øvre delen av hagen, var det mye tråkk gjennom det gamle bedet for å komme seg til og fra.

Vi bygget derfor en stor bred trapp langs veggen ved utestuen. En trapp som er god å sitte i når kveldssolen skinner, og som også kan fungere som tribune dersom man har noe gøy på gang nede på terrassen.

TRAPPEKOS: Den brede trappen er bygget inn i sofabenken. Foto: Pandora Film/ TV 2

Pottehage

Alle planter ble plantet i potter. Klatreplanter i høye smale potter, og alle andre planter i diverse lave eller vide potter.

Noen av plantene står rett og slett i murerbaljer som vi har boret dreneringshull i. Når potter står så tett, er det nemlig ikke så mye av dem som blir synlig.

For å lette arbeidet med vanning av blomster ble det lagt ut dryppvanningsanlegg til de fleste pottene.

FARGERIKT: Masse ulike farger på plantene i pottehagen. Foto: Pandora Film/ TV 2

Klatreplanter

I pottene som ble montert i benken ble det plantet Pipeholurt som har vakre lysegrønne blader, sommerblomsten Blodbeger som har lilla blomster, og Ynde som har røde blomster. Ynden tåler dessverre ikke å stå ute om vinteren, men kan tas inn og overvintres inne.

LANGS VEGGEN: Pipeholurt, Ynde og Blodbeger Foto: Pandora Film/ TV 2

I den lune kroken under pergolabjelkene ble det plantet et nydelig fikentre og en kiwiplante. Begge deler kan tåle en normal vestlandsvinter.

En skikkelig kald vinter er det verre med, men den sjansen kan man noen ganger ta, siden plantene er så fine.

Dette er i hvert fall en lun krok som burde ha de beste forutsetninger.

LUN KROK: Kiwi og fiken innerst i den lune kroken. Foto: Pandora Film/ TV 2

Ved utestuen ble det plantet en villvin og en pipeholurt.

Alle klatreplantene ble festet med plantestropper til metallbjelkene slik at de lett kan finne veien videre selv, og alle ble plantet i dype runde potter.

Blomster og annet grønt

I resten av pottene ble det plantet diverse gress, vintergrønne kuletujaer og blomstrende stauder i ulike farger.

Også familiens hvite astilber og gule dagliljer fikk plass i potter, noe som ble riktig fargerikt og frodig.

Her er også noen større busker, som svarthyll og kulerunde dvergfuruer.

– En fin overraskelse

Tonje Wierød-Pedersen forteller at familien har kost seg masse på den nye uteplassen sin. Plassen stod ferdig i fjor sommer, så de har blitt godt kjent med den.

– Det har vært kjempedeilig å slippe å se på alt ugresset i skråningen, som det aldri var tid til å gjøre noe med, forteller Tonje.

– En super løsning med den store sofaen i stedet. Den har faktisk gitt oss et sted vi kan sitte i morgensolen. Det hadde vi ikke tidligere. Det var en fin overraskelse!

Familien gleder seg nå til våren og sommeren, og er spent på hvordan det har gått med plantene i løpet av vinteren.

Se Tid for hage på TV 2 og TV 2 Sumo søndager klokken 20.00.