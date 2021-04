Vedum advarer Ap mot å støtte regjeringens rusreform

– Vedum må lese seg opp på fakta om rusreformen. Straff funker ikke, svarer varaordfører i Oslo, Kamzy Gunaratnam (Ap).

Ifølge forslaget til rusreform skal ikke lenger personer straffes for bruk, kjøp, besittelse eller oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk.

I stedet skal de innkalles til rådgivning i kommunen sin. Regjeringen trenger støtte fra Arbeiderpartiet for å få flertall for reformen. Fordi Frp og Sp allerede har sagt nei.

Trygve Slagsvold Vedum ber Arbeiderpartiet parkere regjeringens rusreform.

– Arbeiderpartiet har en diskusjon nå og da håper jeg at de kreftene i Ap som er enige med oss i Senterpartiet får flertall, sier Slagsvold Vedum til TV 2. Ap er Senterpartiets foretrukne mulige regjeringspartner etter valget.

– Ungdom vil oppfatte det som lovlig

Torsdag starter landsmøtet i Arbeiderpartiet og rusreformen er en av sakene det blir strid om på møtet. Slagsvold Vedum mener det er en dårlig idé å avkriminalisere narkotika. Han frykter konsekvensene, spesielt for unge og advarer AP mot å støtte reformen.

– Ungdom kommer til å oppleve det som lovlig å bruke narkotika, når det ikke lenger er kriminelt. Da mister politiet en sanksjon, og at de kan ta tak i den gutten eller jenta som begynner med rus, sier Slagsvold Vedum.

Oslo-politiker Kamzy Gunaratnam kommer til å kjempe for avkriminalisering på landsmøtet.

– Jeg håper at Arbeiderpartiet fortsetter å være der for de som trenger oss aller mest, arbeiderklassen og deres barn og unge, sier Gunaratnam.

FAKTASJEKK: Varaordfører i Oslo, Khamzy Gunaratnam(Ap) ber Slagsvold Vedum sjekke fakta og erfaringer, når han ber Ap gå imot rusreformen. Foto: Vidar Ruud/NTBa

Hun mener det er mulig å støtte avkriminalisering, og samtidig gjøre rusreformen bedre ved å satse mer på forebygging.

– Hva har du å si til Vedum, som mener dere må gå imot reformen, hvis dere skal støtte unge?

– Da må jeg be Vedum lese seg opp på fakta og erfaringer, nemlig at dagens ruspolitikk straffer. Det ender opp med at vi støter ut de mest vanskeligstilte, og det kan vi ikke fortsette å gjøre, sier Oslo-politikeren.

Hun har følgende oppfordring til Sp-lederen etter advarselen hans om Ap og rusreformen:

– Hvis Vedum ønsker å være sosialdemokrat så er det bare å melde seg inn i Arbeiderpartiet. Det er Arbeiderpartiets medlemmer som skal bestemme hva vi skal gjøre på landsmøtet vårt.

Kan bli utsatt

Aps ruspolitiske talsperson, Tellef Inge Mørland åpner for at rusreformen kan bli utsatt.

– Jeg tror mange ser at det er noen problematiske sider ved det regjeringen har lagt fram rundt avkriminalisering, manglende oppfølging og behandling. Hvis landsmøtet ønsker en reform med større endringer, så vil det kreve noe tid, sier Mørland.

Derfor mener han at det muligens ikke vil bli nok tid til å behandle rusreformen i denne stortingsperioden. Resultatet vil da bli at rusreformen behandles etter valget.

Befatning med narkotika skal fortsatt være ulovlig, ifølge regjeringen. Politiet skal i fremtiden beslaglegge rusmidler som i dag.