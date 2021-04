Avslører hemmelig baby med TV-stjerne

Skuespilleren Macaulay Culkin, kjent fra Hjemme Alene, og Brenda Song, kjent fra Disney Channel, ble foreldre til en liten gutt 5. april.

Paret bekrefter nyheten overfor mediet Esquire.

Culkin og Song har holdt nyheten hemmelig i en uke, og har ikke offentliggjort nyheten før mandag kveld.

Brenda Song ble nettopp mor for første gang. Foto: VALERIE MACON

De har valgt å kalle den nyfødte sønnen for Dakota Song Culkin, til ære for Hjemme Alene-skuespillerens eldste søster, som døde i en bilulykke i 2008.

Lykkelige foreldre

Ifølge en pressemelding skal familien ha det bra, og skuespillerparet er lykkelige over å ha blitt foreldre for første gang.

Paret møttes på et filmsett i Thailand for noen år siden, for dramakomedien Changeland.

I 2017 begynte det å gå rykter om at det hadde oppstått romantikk mellom de to stjernene.

Selv om de har holdt forholdet utenfor søkelyset, har de flere ganger publisert bilder av hverandre på sosiale medier.

Gjensidig kjærlighet

Allerede for tre år siden, i 2018, fleipet Culkin om at han snart ville starte familie med Song.

– Dette er en god en, så jeg kommer sannsynligvis til å sørge for å lage noen barn, sa en smilende Culkin om Song i podkasten The Joe Rogan Experience for tre år siden.

To år senere la heller ikke Disney Channel-stjerna Song skjul på sin kjærlighet til den tidligere barnestjernen Culkin, da hun beskrev ham som et «magisk vesen» på 40-årsdagen hans.