Innså at hun var for liten til å lykkes med håndball. Så tok karrieren en brå vending

– Det går et adrenalinrush gjennom hele kroppen. Du er nervøs og spent, men det er verdens herligste følelse.

På Øvrevoll galoppbane rekker man så vidt å se Kaia Sofie Ingolfsland før hun suser forbi på hesteryggen.

– Jeg har funnet den perfekte idretten for meg. Det er om å gjøre å være liten, lav og lett, forteller Ingolfsland.

Tilfeldighetene

Drømmen har ikke alltid vært å bli jockey. Før var det håndball som var livet.

– Jeg satsa veldig på håndballen, men jeg skjønte at det ble vanskelig for meg som er så liten å nå så langt jeg ville. Så da søkte jeg meg inn i Forsvaret og kom inn der, sier 24-åringen med sine 157 cm over strømpelesten.

2019 ble Ingolfsland kåret til Skandinavias beste jockey-lærling, men veien inn i idretten var helt tilfeldig.

I 2015 skulle Asker-jenta passe katten til en venninne i nærheten av Øvrevoll galoppbane, og tok turen for å se et løp. Da tok en mann kontakt med henne og ønsket å sette henne i kontakt med en trener.

Og da starta jockey-eventyret.

TILBAKE: Etter ett år i England, er Kaia Sofie Ingolfsland tilbake på Øvrevoll galoppbane. Foto: Torstein Wold / TV 2

– Jeg starta som amatørrytter og var det i ett år. Det gikk veldig bra, så da tenkte jeg at dette må jeg jo satse på. Jeg fikk veldig mye skryt og året etter valgte jeg å ta ut lærlingslisens, sier 24-åringen og legger til:

– Jeg starta egentlig bare for moro skyld. Jeg kom hit gratis og var her på Øvrevoll hele dagen fordi jeg synes det var så gøy. Til slutt fant jeg ut at det her kan jeg jo leve av og få lønn for å gjøre. Da tok jeg den sjansen.

Ti seire unna ny tittel

Nå har Ingolfsland nettopp kommet tilbake fra ett år med satsning i galoppnasjonen England. Der har læringskurven fortsatte å stige. Trener Wido Neuroth er imponert over utviklingen til talentet.

– Den har jo vært strålende og nå har veldig mange fått øynene opp for henne. Det jeg liker veldig godt med ryttere som Kaia er når de reiser til utlandet for å få mer erfaring og tempobedømmelse. Det er veldig viktig, forteller den meritterte treneren.

– Har du troen på en lang og god karriere for Kaia?

– Ja, hadde jeg ikke hatt troen på henne, så hadde jeg neppe ansatt henne og latt henne ri de gode hestene mine.

Og til tross for sin korte fartstid som jockey-lærling, er hun kun ti seire unna å bli profesjonell jockey. I Skandinavia er det 70 seire som kreves for å få tittelen.

– Man vil jo bli best, man vil jo det. I hvert fall i Skandinavia. Det har vært mange gutter på toppen, så det hadde vært gøy å være en jente på toppen også.