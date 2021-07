Nye biler testes omhyggelig før de slippes ut på markedet. Det er uker, måneder og år med nitidig utprøving og justeringer.

Her snakker vi om alt fra plassering av sidespeil til utprøving av ulike kamaksler. Dette for at du og jeg skal få en så god bil-opplevelse som overhodet mulig og dermed bli fornøyde. Både med kvalitet og funksjon.



Dessuten er det naturligvis viktig for produsentene at bilene virkelig er ferdige når de slippes ut i markedet. I motsatt fall risikerer man både dårlig PR og kostnader i etterkant.

Den nye Porsche 911 GT3 er ikke noe unntak.

Snarere tvert imot. Den er et eksempel på hvor grundig man går til verks.

Nådeløs og rask

Under så ekstreme tester som dette er belastningene enorme.

I motsetning til sine alminnelige Carrera- og Turbo-søsken, har ikke GT3 turbo. Den er utstyrt med en turtallsvillig sugemotor på 510 hestekrefter og 470 Newton. Altså 10 hestekrefter mer og 10 Newton mer enn forgjengeren.

Turtallssperren slår heller ikke inn før på 9.000 omdreininger på bokser-sekseren som i denne versjonen er på rekordstore 4 liter.

Hele 22.000 timer har motoren gått i testbenken på fabrikken i tyske Stuttgart. Mye av tiden garantert på høyt turtall og med stor belastning.

Jobben for Porschemotoren ble heller ikke noe lettere da den ble plassert på sin velkjente plass bak i bilen. For deretter ventet mange heftige runder på den velkjente Nardo-banen nord i Italia. Den er kjent som nådeløs og for å være en av verdens raskeste i sitt slag.

For nye Porsche GT3 ventet 17 sammenhengende timer med nye tester i høy hastighet og dertil belasting på både bil, understell og motor.

Koster 2,5 millioner i Norge

Slik ser arbeidsplassen i nye Porsche 911 GT3 ut.

Fasit etter de 17 timene var en snittfart på hele 300 kilometer i timen. Med tanke på at bilens toppfart er 320 kilometer i timen, vil det si at den har gått på mer eller mindre «full pinne» hele veien. Kun avbrutt av noen bensinfyllinger og førerbytter.

Etter endt test viste det det seg at bilen i løpet av disse timene hadde tilbakelagt hele 5.000 kilometer. Altså på godt under ett døgn. Det må være biltesten fra helvete ...

Selvfølgelig er det ikke bare motoren og hvilke fartsressurser som bor i bilen som testes. Som en kuriositet kan det også nevne at justeringen av bakvingen tok 160 timer i en vindtunnel og at bilen har gjennomgått over 600 eksos-utslippstester.

Det kan jo være kjekt å vite for de som blar opp fra rundt 2,5 millioner kroner for bilen!

