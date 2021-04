I 1986 ble en billegende født: Første generasjon BMW M3. Basert på en racerbil, med kraftige skjermbreddere, heftige spoilere og kraftig motor, traff den markedet med et smell. Kjøreglade kunder gikk mann av huse for å skaffe seg et eksemplar.

35 år senere lever M3-navnet videre. Akkurat nå lanseres den femte generasjonen. Men det vil alltid være noe spesielt med den første. E30 er internkoden på det som av mange regnes for den flotteste og beste M3-en.

Verdistigning

På slutten av 90-tallet var det faktisk mulig å bli eier av en slik bil for rundt 250.000 kroner.

Tenk om man bare hadde turt å slå til, den gangen! Siden den tid har nemlig disse bilene mangedoblet seg i verdi.

La oss ta et eksempel. I fjor høst ble det solgt en strøken E30 M3 på auksjon på Bringatrailer.com i USA. Budrundene ville nærmest ingen ende ta. Men til slutt stoppet det – og da var siste bud på rundt 2,4 millioner kroner!

Unik bil

Tom Heine Bjercke og sønnen Christer fra Sarpsborg, har en unik samling av BMW-er. Intet mindre enn 21 biler totalt. En av dem er nettopp en E30 M3.

Og det er ingen hvilken som helst utgave, vi snakker om her. Det er en M3 S3 2,5 Sport Schnitzer.

– Helt nøyaktig antall produserte er litt usikkert. Men trolig er det snakk om totalt 18 utgaver av denne Schnitzer-modellen, forteller Bjercke senior.

Vi kan mer eller mindre garantere av ingen av disse er like strøkne som den røde grombilen vi omtaler her.

– Den er like strøken under, bekrefter Bjercke.

Se video av bilen, intervju av eieren – og hør motoren - i klippet øverst i denne artikkelen.

Kjent tuningselskapet

AC Schnitzer er et anerkjent tysk tuningselskap. De har spesialisert seg ekstra på BMW – men som også tilbyr trimming og styling til en del andre merker.

De skiller seg imidlertid fra mange andre som driver med tuning. Schnitzer er sertifisert av BMW, fordi de bruker kvalitetsdeler. Det gjør at fabrikkgarantien opprettholdes, selv med tuningen.

I bilen til Bjercke ble effekten økt 254 hk, samtidig som den ble senket og fikk bredere og større hjul.

Hva denne bilen er verdt kan man jo bare prøve å tenke seg til. Men om du er lysten på å kjøpe den, kan du bare glemme det. Denne er ikke til salgs.

Tom Heine Bjercke og sønnen Christer med den usedvanlig vakre E30 M3-en sin.

Suksess

Den første BMW M3en var en såkalt homologerings-bil – produsert for å tilfredsstille regelverket til racing (DTM (Deutsche Tourenwagen Meisterschaf) og Gruppe A). Det krevde at minst 5.000 biler måtte bygges.

M3 E30 ble produsert fra mars 1986 til juni 1991. Hovedsakelig som todørs sedan, men noen cabrioleter så også dagens lys.

Den ble en større suksess enn selv de største optimistene trodde. Mer enn 17.000 biler ble produsert av E30-utgaven.

PS: På bruktmarkedet ligger det i skrivende stund én E30 M3 til salgs. Det er en 1990-modell – med prisantydning på 850.000 kroner. Nylig ble en annen E30 M3 (1987-modell) solgt – prisantydning på denne var 780.000 kroner.

