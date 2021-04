Margrethe Røed savnet Kompani Lauritzen: – Jeg ble veldig lei meg

I forrige uke var det barne-TV-profil Margrethe Røed (44) som måtte forlate Kompani Lauritzen etter en jevn dimmekamp mot Ulrikke Brandstrop (25).

I God kveld Norge-studio får 44-åringen se noen tilbakeblikk på noen av hennes «vimsete» seanser, blant annet da hun kalte seg selv for astronaut istedenfor aspirant.

– Det er så mye å holde styr på der, du skal huske at alt er riktig, og du skal huske på alle ordene. Jeg føler at hjernen min febrilsk prøver å kaste ut ord for å overleve.

Fikk ikke sove

Aspirantene er fordelt på to rom og sover i køyesenger, Røed forteller at det var ekstra utfordrende med VG-profil, Bernt Hulsker i sengen over seg.

– Jeg har en snorkende trubadur over meg som har funnet ut at han har et fantastisk orkester i kroppen sin. Når du endelig sovner i 01-02-tiden, så klokken 02.30 er det snorking fra han over, forteller hun humoristisk.

– Hver gang han snudde seg så følte jeg meg som et riskorn i en maracas, fortsetter 44-åringen.

Stockholmsyndrom

Da Røed tapte mot Brandstorp tenkte hun først at det var like greit og at hun ikke var skapt for militæret. Men da hun kom hjem endret det seg.

– Det samholdet jeg fikk der inne likte jeg så godt til tross for at jeg ikke var så god på forskjellige ting, også vil man bare gjøre det bra. Du vil imponere fenriken, forklarer hun og fortsetter:

– Da jeg kom hjem så ble jeg veldig lei meg. Jeg ville være med mer og teste meg på flere ting. Det ble litt sånn Stockholmssyndrom, forteller hun.

– Du vil liksom tilbake, selv om det var kaos. Det var litt fint også, avslutter barne-TV-programlederen.

Se hele intervjuet med Røed i videovinduet øverst i saken.