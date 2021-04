Hytte gikk for over dobbel prisantydning

– Vi har ikke opplevd lignende i de 20 årene vi har solgt hytter her, sier eiendomsmegler, Lars-Christian Hansen.

Hytta det er snakk om ligger på en eiendom som blir beskrevet som sjelden solrik, med en fantastisk utsikt. Med hytta følger det med strandrett med egen brygge.

Men selve hytta har utedo, og behøver oppussing. Antatt byggeår er 1930, med et tilbygg bygget i 1954/55.

– Det er en veldig enkel standard på hytta. Det er et oppusningsbehov her, forteller eiendomsmegleren i Eiendomsmegler Foss & Co.

For lav prisantydning

Prisantydningen på hytta var satt til 4,5 millioner. Men den endelige prisen ble altså 4,65 millioner høyere.

Etter hva TV2 erfarer ble hytta solgt for 9,15 millioner.

– Tyder den endelige prisen på at dere satte alt for lav prisantydning?

– Det kan nok tyde på at vi har bommet på etterspørselen. Det er sjeldent hytter med denne beliggenheten kommer for salg, og derfor i utgangspunktet vanskelig å prise.

Bruksarealet til hytta er 63 kvadratmeter. Tomten er 2456 kvadratmeter.

Hytta disponerer to uthus. Det ene uthuset antas å ha blitt bygget i samme tidsperiode som hytta, og blir beskrevet som i dårlig forfatning.

Det andre uthuset består av verktøybod og toalett, og er antatt å ha blitt bygget i 1953/54.

Fra hytta er det kort vei til Stavnes golfbane og Son sentrum.

Utradisjonelt tidspunkt

Eiendomsmegleren forteller at det var mange om beinet i kampen om å få hytta.

– Vi merket med en gang vi la ut hytta at interessen var enorm. Vi ble nødt til å utvide visningsmulighetene med flere dager.

VANSKELIG: Eiendomsmegler, Lars-Christian Hansen, forteller at det er vanskelig å sette prisantydning på denne type hytte. Foto: Eiendomsmegler Foss & Co

Hansen har sine tanker rundt hvorfor prisen ble så høy.

– Det er sjeldent disse hyttene ligger ute. Eier ønsket å legge ut eiendommen tidlig i sesongen, som nok traff godt med den økte etterspørselen i markedet. Dette var den første hytta som er lagt ut i dette området i år.

Unikt marked

Eiendomsmegleren er ikke i tvil om at prisen er et resultat av hyttefeberen i landet.

– Markedet er helt unikt nå. Pandemien har kanskje sørget for at flere enn normalt er på hyttejakt.