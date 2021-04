– Prestasjonen er formidabel

Tirsdag fra kl. 20.00: PSG-Bayern München på TV 2 Sport 1 og Sumo.

Vanligvis spiller Champions League-toppscoreren for et av Europas aller beste lag.

Haaland kan gjøre det for et lag som sliter med å havne blant de fire beste i hjemlig serie.

– Det er jo ikke til å tro. Han slutter aldri å overraske eller imponere oss, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

CL-toppscorere fem siste sesonger 2019/20: Robert Lewandowski, 15 mål

2018/19: Lionel Messi, 12 mål

2017/18: Cristiano Ronaldo, 15 mål

2016/17: Cristiano Ronaldo, 12 mål

2015/16: Cristiano Ronaldo, 16 mål



Mathisen påpeker at den nylige måltørken til 20-åringen er noe alle spisser vil oppleve.

– I det lange løp kommer han til å hamre inn mål. Han åpnet strålende i gruppespillet. Vi snakket tidlig om at han kunne bli toppscorer i Champions League, og sånn ser det ut til å bli også. Det er jo uvirkelig at en norsk 20-åring presterer på det nivået i verdens gjeveste turnering, sier Mathisen.

Haaland takket Mbappé

Mbappés fordeler

Der Borussia Dortmund ligger under og blir levnet få sjanser mot Manchester City, leder PSG 3-2 mot Bayern München.

Det skal Mbappé ha mye av æren for. Den 22 år gamle franskmannen scoret to ganger i Tyskland. Med det kuttet han noe av Haalands forsprang i toppscorerduellen.

Toppscorerkampen 10 mål: Erling Braut Haaland

8 mål: Kylian Mbappé

6 mål: Álvaro Morata*, Marcus Rashford*, Mohamed Salah, Neymar, Olivier Giroud og Youssef En-Nesyri*.

5 mål: Alassane Plea*, Ciro Immobile*, Karim Benzema, Lionel Messi*, Robert Lewandowski og Sérgio Oliveira. *Ute av turneringen.

Skulle resultatene fra den første kvartfinalen stå seg, får Mbappé minst to kamper til der han kan gjøre noe med jærbuens forsprang.

– Jeg tror Haaland blir toppscorer til slutt. Han har et forsprang. Selv om Mbappé viste sin klasse mot Bayern, kommer de til å få en knalltøff kamp i returoppgjøret, minner Jesper Mathisen om.

Mbappé-dobbel senket Bayern München

– PSG var både effektive og heldige da de slo Bayern sist. Jeg er langt ifra sikker på at PSG kommer til å gå videre, selv om de selvfølgelig er favoritter. Braut har også muligheten til å score og gå videre. Men sannsynligvis spiller Braut sin siste kamp i Champions League mot Manchester City, mens Mbappé går videre, fortsetter han.

Én ting er han uansett skråsikker på:

– Det står mellom de to. Det skjønner jo alle.

UTE: Robert Lewandowski skadet kneet under landslagssamlingen og var dermed uaktuell til dobbeltoppgjøret mot PSG. Polakken er fem mål bak Haaland. Foto: Matthias Balk

Mathisen påpeker videre at Mbappé har scoret sine mål for et bedre lag enn Haaland har gjort.

– Selv om de ikke imponerte mot Bayern spillemessig sist, har de et par karer som til tider er på et helt annet nivå enn de fleste andre. Han (Mbappé) spiller for et bedre lag, og har spilt for et bedre lag hele turneringen. Prestasjonen med tosifret antall scoringer (Haaland) er formidabel. Det forteller bare alt om hvor rå han er og hvorfor alle verdens klubber har lyst på ham, sier Mathisen.

Bayern-leiren frykter Mbappé

Dagen før storkampen på Parc des Princes, er Bayern-leiren vel viten om at Mbappé må stoppes dersom det skal bli semifinale.

– Han er veldig farlig. Vår spillestil gir automatisk rom. I Paris pleier Neymar og Mbappé å holde seg fremme. De forsvarer seg ikke ofte, men holder seg fremme for kontringsmuligheter, sier Thomas Müller på pressekonferansen før kampen.

NØKKELMANN: Thomas Müller scoret Bayerns andre mot PSG i den første kampen. Med Robert Lewandowski ute, er 31-åringen lagets fremste målscorer. Foto: Andreas Gebert

Bayern-trener Hansi Flick stemmer i.

– Vi er nødt til å presse ham når han har ballen, slår Flick fast.

– En dag vil han bli verdens beste spiller. Det er jeg helt overbevist om. Jeg liker virkelig å se ham spille. I én-mot-én-situasjoner er han ekstraordinær, roser suksesstreneren.

