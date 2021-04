Kjendissnekkeren har talt: Disse verktøyene bør alle ha hjemme

Lars Fossum har for mange blitt et kjent fjes gjennom TV 2-programmet Sommerhytta. Nå blir han en del av gjengen i God morgen Norge.

Gjennom våren skal nemlig han og God morgen Norge-profil Camilla Botilsrud Sagen inspirere folk flest til å bli litt mer handy, og lage årets utemøbler selv.

I serien «Snekker-Lars med Sagen» skal de lære amatører, slik som Sagen, å snekre.

– For eksempel har vi laget en pergola og den skal fylles med diverse utemøbler. Så når våren kommer, og vi har lyst til å være mer ute, så er dette en serie som kan inspirere folk til å gjøre ting selv, sier Sagen.

– Er dette noe alle kan få til?

– Jeg skal ikke sitte her og si at absolutt alle kan få det til, men hvis man prøver er det utrolig hvor mange flere som får det til enn man skulle tro, sier Fossum og fortsetter:

– Vi har hvert vårt nivå – noen får det til veldig bra, mens andre får det til sånn passe. Men felles for alle er at de gjerne overrasker seg selv når de prøver, og de får en mestringsfølelse av det.

Verktøyene du trenger

I løpet av våren skal det nyetablerte radarparet vise hvordan man kan lage åtte forskjellige møbler helt selv. Snekkeren forteller at man kan få til mye med beskjedent verktøy, men at en liten grunnutrustning er nødvendig.

– Selv har jeg en liten verktøykasse. Denne er i bruk nesten hver dag, så den har jeg med meg overalt, sier han og fortsetter:

PÅ SKJERMEN SAMMEN: I serien «Snekker-Lars med Sagen» skal Lars Fossum og Camilla Botilsrud Sagen lære God morgen Norges seere å snekre. Foto: God morgen Norge

– Så trenger du en håndsag. Den jeg har er en billig håndsag, men den kommer godt med. Sørg alltid for å ha den skarp.

Lars har en egen lomme til sagen på utsiden av verktøykassa, slik at den ikke blir liggende på gulvet eller inntil andre ting som kan potensielt sløve den.

– Og selvfølgelig; ingen snekker uten hammer. Den er godt brukt, for all del, men den blir mindre og mindre brukt og det er altså drillen som har overtatt de mange oppgavene. Skal jeg sette sammen ting, blir det med lim og skruer, så batteridrill – det må du ha.

Videre forteller han at alle bør ha en vinkel, et målebånd, en tømmerstokk, en skarp tapetkniv og en tømmerblyant liggende hjemme.

– Med den grunnutrustningen der får du gjort veldig mye, påpeker Sommerhytta-eksperten.

Og har du ikke alt dette hjemme fra før, anbefaler Sagen å ringe en venn.

– Gå til naboen eller ring noen som du tenker kanskje har det. Dette er ikke noe folk bruker hver dag, så det er ikke så vanskelig å få tak i det.

Den vanligste feilen

Men selv med riktig utstyr, er det særlig én feil som går igjen hos amatør-snekkerne, ifølge Fossum.

– Dette ser vi også uke etter uke på Sommerhytta, og det er at det er mange som ikke lærer seg å bruke verktøyet de har fått utdelt. Det er veldig synd, for hvis du lærer deg verktøyet å kjenne og bruke, blir det mye lettere. Så for alle som skal begynne, spesielt med el-verktøy, er det viktig å sette seg godt inn i det. Det hjelper ikke minst på HMS-en.

Viktigheten av dette fikk Sagen erfare fort.

–Enn så lenge har jeg fingrene i behold, men det var en tommel som fikk kjørt seg første opptaksdag. Jeg har brukt en drill før, men jeg ble ivrig og brukte litt for mye kraft, også glapp drillen og kjørte seg inn i tommelen, forteller God morgen Norge-profilen.

Heldigvis for Sagen har Fossum alltid med seg et førstehjelpsskrin, og med litt sårrens og plastring ble tommelen god som ny igjen.

– Du er ikke redd for å miste jobben da, Lars? Nå som du lærer alle oss amatører?

– Det er i grunn nok jobber og vi lærer ikke bort alt, så jeg håper det blir et lite stykke igjen til fagmannen, sier han lattermildt.