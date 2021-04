Prøv superkokkens saftige kanelboller

Mandag var det saftige kanelboller med deilig fyll som stod på menyen, da Christer Rødseth gjestet God morgen Norge. Denne oppskriften utgjør cirka 16 kanelboller.

Dette trenger du:

5 dl melk

Ca 750 g hvetemel

1 egg

100 g sukker

100 g smør

1 ts kardemomme

½ ts salt

½ pk fersk gjær (25 g)

Fyll

Ca 100 g smør

100 g sukker

Ca 3-4 ss malt kanel

1 egg og 1 ss melk til pensling av boller

Hasselnøttkrem

100 g ristede og skollede hasselnøtter

2 ss nøytral olje

1 ss melis (kan sløyfes)

30 g mørk sjokolade

1 liten klype salt

Ønsker du en litt fyldigere krem kan du tilsette dobbel mengde sjokolade og 1 ss meierismør

100 g skollede hasselnøtter og 50 g mørk sjokolade til topping.

POPULÆR KOS: Er du glad i kanelboller, bør du teste denne oppskriften. Foto: God morgen Norge

Dette gjør du:

Alle ingrediensene til bolledeigen has i en bolle til eltemaskin i rekkefølgen i oppskriften. Temperer melken først slik at den ikke er kjøleskapskald.

Elt deigen i 20 minutter før den settes til heving.

Etter heving, ha litt mel på benken og kjevle deigen ut til en tykkelse på ca 1,5 cm. Smør så på smør før du drysser over sukker og kanel. Brett deigen over halvveis og kjevle ut igjen.

Kutt nå deigen i «remser» på 1,5-2 cm og snurr de sammen. Du kan evt rulle deigen på «gamlemåten» til vanlige kanelsnurrer om du foretrekker det. Etterhev og pensle med sammenpisket egg og melk før de stekes på 200 grader i 10-12 minutter.

Om du kjøper hasselnøtter med skall, kan du riste de i stekeovnen på 200 grader i ca 5-6 minutter før du tar de ut og har nøttene i et håndkle og gnir de godt slik at skallet kommer av.

Når skallet er fjernet, sørg for at nøttene har fått litt farge og at de er varme når de går i mikseren. Kjør de sammen til nøttene slipper oljen i seg. Etter dette kan du tilsette resten av ingrediensene og kjøre det sammen ferdig. Ha på glass og la det avkjøles på benken.

Hakk opp hasselnøtter og sjokolade. Smør på hasselnøttkrem på bollene og dypp i blandingen av nøtter og sjokolade rett før servering. Det er best om bollene er litt lune når dette gjøres.