Idrettsprofil i retten: – Jeg gikk i kjelleren

En kjent, norsk idrettsprofil med lang fartstid på landslagsnivå satt mandag på tiltalebenken i Bergen tingrett.

Mannen var tiltalt for grovt bedrageri, mer konkret i forbindelse med trygdeytelser fra NAV.

– Jeg tilstår fullt og helt at jeg har feil-innmeldt timer. Jeg har ingen unnskyldning for det og er veldig lei meg, sa han.

Fikk utbetalt stor sum

Ifølge tiltalen skal mannen ha opplyst at han hadde arbeidet 454 timer i perioden fra januar 2017 til april 2019, til tross for at han faktisk hadde arbeidet og mottatt lønn for 2609,5 timer.

Dette medførte en utbetaling fra NAV på over 520.000 kroner, noe som er en langt høyere utbetaling enn han ellers ville fått.

I retten mente påtalemyndigheten at han i realiteten mottok lønn for 3.390,5 timer og dermed fikk utbetalt 730.000 kroner mer enn han skulle. Denne perioden skal ha strekt seg helt inn i 2020.

Saken fortsetter under bildet

Den tiltalte idrettsprofilen sa han led av sårbar mental helse i perioden NAV-svindelen skal ha skjedd. Foto: Chris Ronald Hermansen

Forteller om vanskelig tid

Fra tiltalebenken tilsto idrettsprofilen å ha meldt inn feil antall timer, men han fortalte også om en trøblete tid.

– Jeg legger ikke skjul på at de siste årene har vært vanskelige, sier han.

Da korona-pandemien tok til i mars i fjor, ble mannen i tillegg permittert. Den påfølgende sommeren startet han i en prosjektstilling, men mengden lønnede arbeidstimer varierte veldig.

– Selv om jeg hadde prosentstilling, jobbet jeg ulike vakter. Jeg har skrevet opp feile timer, sier han.

– Forsto du at du førte feil? spurte rettens administrator Anne Elisabeth Sloot Bjøru.

– Ja, jeg forsto det, sier han.

– Lider av en sykdom

Idrettsprofilen forklarte så at han slet økonomisk, og at han hadde helsemessige plager.

– Jeg lider av en sykdom, og har hatt det i perioden det er snakk om her. Jeg har hatt det tøft mentalt, og legger ikke skjul på at min mentale helse har forverret seg de siste årene, sier han.

Da han i tillegg ble tiltalt for grovt bedrageri, forverret tilstanden seg.

– Jeg hadde det allerede vanskelig økonomisk på det tidspunktet. Når jeg fikk denne beskjeden om tiltalen av en sum på nesten 600.000 kroner, så skal jeg innrømme at jeg gikk i kjelleren, sier mannen, og utdyper:

– Jeg fikk det veldig vanskelig og ble deprimert. Å ha dette hengende over seg, var veldig utfordrende for meg.

Han fortalte også om et vanskelig og utfordrende samliv, som sammen med rettslige krav har vært krevende for det han selv omtaler som sårbar mentale helse.

Saken fortsetter under bildet

Overfor retten, lovet idrettsprofilen at han hadde penset livet inn på et bedre spor. Foto: Chris Ronald Hermansen

Lovet bedring

Den tiltalte idrettsprofilen lovet likevel overfor rettens administrator at han hadde fått skikk på livet.

– Jeg falt litt utenfor med rus og alkohol, men har fått livet mitt tilbake og er nå rusfri. Jeg har gode støttespillere som hjelper meg med å holde meg rusfri. Jeg er stolt over å sitte her rusfri, og har det bra her i dag. At jeg tok grep, var livsviktig, sier han.

Politiadvokat Eli Andrea Skaar la ned påstand om syv måneders fengsel - en potensiell straff den tiltalte ikke ser lyst på.

– Jeg ser på det som å gå i fengsel som noe skummelt, ja, sier han.

Mannens forsvarer sier til TV 2 at han er preget over den siste tids hendelser.

– Min klient er sterkt preget av de siste års økonomiske utfordringer og i kjølvannet av dette også saker for retten. Dagen i dag var tung for ham. Han har tatt lærdom av sine handlinger og ønsker nå å konsentrere seg om fremtiden. For øvrig anser jeg påtalemyndighetens straffepåstand noe høyere enn det som følger av praksis, særlig i saker som er eldre og med full erkjennelse fra tiltalte, sier forsvarer Linda Ellefsen Eide.