Dette gavekortet tømmes for penger når du ikke bruker det

Paygoo heter gavekortene som du får kjøpt i dagligvarebutikker og kiosker. TV 2 hjelper deg har snakket med en kunde som fikk seg en ordentlig overraskelse da hun skulle sjekke saldoen på de tre kortene hun hadde fått.

Tømmes når de ikke er i bruk

Heidi Bråthen fikk tre Paygoo-gavekort av jobben. Hun brukte noe av beløpet, og deretter skjedde det som veldig ofte skjer med gavekort. Hun glemte dem, og fant dem etter noen måneder da hun ryddet i veska si.

– Og så tenkte jeg at jeg må faktisk sjekke hvor mye som står igjen, for det husket jeg jo ikke. Overraskelsen var stor da jeg kom inn på nett og så at alle kortene var tomme, sier Bråthen.

TOMME KORT: Heidi Bråthen oppdaget at gavekortene hennes var tomme. Foto: TV 2 hjelper deg

I oversikten over transaksjoner kunne hun lese at pengene hadde blitt trukket av Paygoo selv. De trekker nemlig gebyrer for måneder kortene ikke er i bruk.

– Irriterende å se at alt var brukt opp, sier Bråthen.

– Dårlig deal

Det er flere gebyrer på gavekortene fra Paygoo. For eksempel koster det tre kroner per transaksjon. Det koster seks kroner å få pinkode og sjekke saldo på SMS, og det er et kjøpsgebyr på 39 kroner. Men, det koster også penger å ikke bruke kortet.

– De tar gebyrer for de månedene kortet ikke blir brukt, sier Bråthen.

Etter et halvt år blir det trukket et gebyr på 16 kroner for hver måned kortet ikke brukes. Etter ett år øker gebyret til hele 50 kroner per måned.

– Det er jo ekstremt dyrt. Og det er sjelden man ser en betalingsform der det er så mange skjulte gebyrer, sier Lene Drange. Hun er økonom og programleder i Luksusfellen på TV3.

REAGERER: Lene Drange fra Luksusfellen mener gavekortene fra Paygoo er dyre. Foto: Andreas Molland/TV 2 hjelper deg.

Drange reagerer på den lange listen med gebyrer. Hun sier at Paygoo-kortene er mye dyrere enn andre betalingsformer, som for eksempel kredittkort og handlekontoer.

– Det er en dårlig deal, rett og slett, når du må gi så mye av gavekortsummen til de som utsteder, sier Drange.

På sine nettsider skriver Paygoo at de tror på å skape «gode brukeropplevelser, og har derfor et kundeløfte om å alltid være best på brukeropplevelse og innovasjon».

Lover å tilbakeføre beløpet

Nelson Walden er daglig leder i Paygoo. De har sitt hovedkontor i Stockholm. Han sier at gebyrene dekker kostnader de selv har.

– Det raske svaret er at vi har gebyrer på kortet for å dekke de kostnadene som følger ved å drive et sånt gavekortprogram, sier han.

Paygoo er et Mastercard i bunn, og ifølge Walden kreves det at de har en bank bak seg som de har avtaler med, og at Mastercard er innblandet.

Han sier at de aller fleste kundene deres bruker opp kortene få dager etter at de har aktivert dem, og at majoriteten derfor er fornøyd med produktet.

– Dog blir kundeopplevelsen veldig negativ om kortet ikke brukes på tolv måneder og avgiftene spiser opp saldoen. Det er beklagelig, men det er altså en del av vår forretningsmodell, sier han.

Walden sier at man skal kunne se hvilke gebyrer gavekortene har ved å se på produktene i butikken, men han legger til at de vil vurdere å tydeliggjøre gebyrene neste gang de trykker opp nye gavekort.

Walden sier de skal sørge for at beløpene som forsvant fra Heidi Bråthens kort tilbakeføres, slik at hun får gleden av å bruke kortene.