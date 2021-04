Unge står i kø for å få hjelp – kontaktes av barn i niårsalderen

Nedstengningen av samfunnet har ført til at stadig flere barn og unge står i kø for å få behandling og hjelp med spiseforstyrrelser. Nå blir lavterskeltilbud kontaktet av barn ned i niårsalderen.

De siste månedene har situasjonen for barn og unge som sliter med spiseforstyrrelser blitt stadig mer prekær, og det er ingen tegn til at utviklingen vil avta. I alle fall om man skal tro fagpersonell og de som jobber med problemstillingen.

Interessorganisasjonen Råd for spiseforstyrrelser (ROS) er et lavterskeltilbud for alle som er berørt av spiseforstyrrelseproblematikk. De forteller om en eksplosiv økning i henvendelser i 2021 sammenlignet med 2020.

– Jeg blir veldig bekymret for barn og unge når de henvender seg til oss med såpass mye frykt og uro som de gjør nå. Mange sier de ikke ser noen mening, de føler seg ensomme, de er redde, sier generalsekretær i ROS, Irene Kingswick.

ROS opplyser at henvendelser på deres chat har økt med 118 prosent i januar, 141 prosent i februar og 138 prosent i mars sammenlignet med de samme månedene i fjor.

Det er på chat de yngste brukerene oftest tar kontakt, og ROS opplever at de som tar kontakt blir stadig yngre, og at de har vært i kontakt med barn helt nede i niårsalderen.

Mer alvorlige henvendelser

I tillegg til den generelle økningen, sier ROS at de har en stor økning i henvendelser de vurderer som alvorlige. Det er henvendelser der personer forteller om selvskading, vold i hjemmet, eller selvmordstanker.

I perioden fra januar til mars i år har de mottatt 42 slike alvorlige henvendelser på chattetjenesten. Til sammenligning mottok de 20 alvorlige henvendelser i løpet av samme periode i 2020.

– Langt flere unge tar kontakt og sier de ønsker å ta livet sitt, og forteller om vold i hjemmet. Vi må oftere enn før kontakte politiet og akuttambulanse, forteller Kingswick.

Hun sier at kapasiteten deres er sterkt utfordret, og at køen til deres tjenester blir stadig lengre.

På landsbasis står nå nærmere 100 personer på venteliste for rådgivning.

– Det vil ta mange måneder før vi har kapasitet til å hjelpe disse, sier Kingswick.

Kan gi flere henvendelser til spesialisthelsetjenesten

Tallene fra ROS rimer godt med utviklingen i andre deler av helsetilbudet til personer som utvikler spiseforstyrrelser.

TV 2 har tidligere skrevet om hvordan spesialhelsetjenesten, spesielt på Østlandet, opplever det de kaller en «anoreksibølge».

Ved Oslo universitetssykehus opplevde de at henvendelser fra unge som utvikler spiseforstyrrelser skjøt fart på grunn av pandemien, og måtte i februar gjøre flere grep for å få kontroll på en situasjon som var «ute av kontroll».

Avdelingsleder for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Morten Ørbæk, sier til TV 2 at de fremdeles har en økende tendens i de yngre pasientgruppene.

– Vi ser fortsatt en generell tendens til at vi har økning i henvendelser til poliklinikk. Vi har et betydelig antall pasienter som har anoreksi på venteliste.

Ørbæk er bekymret for at også lavterskeltilbudene nå er utfordret på kapasitet.

– Hvis lavterskeltilbud ikke klarer å stå forebyggende slik de pleier, vil forespørslene til spesialhelsetjenesten øke, og vi er allerede presset, sier han.

– Ingen tegn på at dette vil avta

Ved Oslo universitetssykehus har økningen i de innlagte pasienten vært størst i pasientgruppen 10-15 år. Ørbæk sier også at det kan se ut som alvorlighetsgraden i den gruppa har økt.

Nå har de iverksatt en rekke tiltak for å møte den økte pågangen. I februar fikk de bevilget 8,5 millioner kroner til å behandle den unge målgruppen. Disse pengene blir brukt blant annet til å styrke polikliniske team som jobber med spiseforstyrrelser.

– Vi håper å få satt i gang en fagenhet for pasienter med spiseforstyrrelser, og deres pårørende, og vi ønsker å ha den operativ fra mai, sier han.

Tiltakene blir stående i alle fall ut året i første omgang. Deretter vil de kunne vurdere utviklingen, og hvordan veien går videre. Ørbæk har likevel liten tro på at de lange køene vil bli noe kortere med det første.

– Vi står i et kjempedilemma der nasjonal krav på ventetid er 35 dager, men vi er oppe i 60 dager. Skal vi ned til 35 må vi gå inn i en endring av praksis for behandling, og skal vi klare det betyr det en betydelig andel kostnader. Det er noen målkrav som jeg ikke ser er realistiske, sier han.

– Og det er ingenting som tyder på at dette vil avta.

– Vil få en enorm økning

Kingswick mener det ikke gjøres nok for å forebygge psykisk helse blant barn og unge, og sier at hun ikke helt ser at denne gruppen prioriteres med de nåværende smitteverntiltakene.

– Vi ser barn og unge blir prioritert med åpne skoler også videre, men det bevilges ikke nok penger til forebygging av psykisk sykdom. Og det at barn blir psykisk syke får enorme samfunnskonsekvenser. Det går utover hele familier.

Hun frykter dette er en problem vi vil slite med i kanskje flere tiår.

– Hvis vi ikke tar tak i dette nå vil vi få en enrom økning i antall personer med alvorlige spiseforstyrrelser, sier hun.