Nye opplysninger kan snu saken: Personen politiet påstod var Mahad, døde i 2016

Politiet påstod at bioingeniøren Mahad Mahamud (34) løy om at han var fra Somalia, og skjulte sin ekte identitet. Men mannen de påstod var Mahad, døde i Djibouti i 2016, ifølge en dødsattest.

Mahad Mahamuds advokat gjennom flere år, Arild Humlen, legger fram et tilsynelatende offisielt dokument fra Djibouti foran TV 2.

– Dette er dødsattesten skrevet på den personen som norske myndigheter hele tiden har hevdet skjuler Mahads egentlige identitet, sier han.

Dokumentet er et nytt bevis, som kan føre til at den mye omtalte utvisningssaken blir gjenopptatt.

Mahad Mahamud ble utvist fra Norge og har søkt asyl i Frankrike. Foto: Santiago S. Vergara/TV 2

Mahad hadde alt – norsk statsborgerskap, hus og hjem, og fast jobb som bioingeniør ved Ullevål sykehus – men mistet alt og ble utvist 17 år etter at han kom, fordi norske myndigheter påstod at han hadde oppgitt falsk identitet og løyet seg til opphold.

Mahad forklarte at han var somalisk flyktning, men politiet påstod i Oslo tingrett i 2017 at de hadde funnet hans rette djiboutiske identitet.

Tingretten konkluderte med at Mahad er fra Djibouti, og Mahad tapte ankesaken i Borgarting lagmannsrett i 2018.

Humlen mener nå å ha funnet det som kan være et avgjørende bevis på at politiet, utlendingsmyndighetene og norske domstoler har tatt grunnleggende feil i saken.

Han krever nå at Oslo politidistrikt foretar særskilte etterforskningsskritt for å få bekreftet eller avkreftet opplysningene i dødsattesten.

– Hvis man får fastslått at den angivelige personen som skal være Mahad, er død, så faller hele grunnlaget for saken bort, og da må den gjenopptas, sier Humlen til TV 2.

Djiboutisk bror

Utlendingsavsnittet ved Oslo politidistrikt siktet Mahad for å ha oppgitt falsk identitet etter dommen i 2018.

Målet med etterforskningen var å få bekreftet hans påståtte djiboutiske identitet, slik at de kunne returnere ham til det de mener er hans egentlige hjemland, Djibouti.

Politiet har holdt knallhardt fast på at Mahad er en bror av den djiboutiske forretningsmannen Abdoulkader Abdi Mohamed.

Påstanden om at Mahad er broren til Abdoulkader var hovedbeviset i retten for at Mahad er fra Djibouti.

Mahad og Abdoulkader benektet i sine forklaringer at de er brødre.

Dødsattest fra sykehus

TV 2 har tidligere skrevet at Oslo politidistrikt anmodet amerikanske FBI og kanadiske myndigheter om bistand til å få kartlagt hele den påståtte familien til Mahad i Djibouti.

Amerikanerne har militærbase i Djibouti, og de omfattende utenlandske rapportene gir en detaljert oversikt over den djiboutiske familien.

Politiet holdt dokumentene hemmelig, men Oslo tingrett opphevet hemmeligholdet.

I rapportene er fire brødre avbildet og registrert med navn, fødselsdato og adresse.

Den yngste broren er på omtrent samme alder som Mahad, men ifølge dødsattesten fra sykehuset Hospital de Balballa Cheiko skal han ha avgått ved døden 23. november 2016.

– Dødsattesten er et helt avgjørende bevis i forhold til spørsmålet om Mahads identitet og spørsmålet om han har oppgitt riktig identitet ved ankomst til Norge. Legger man til grunn at dokumentet er ekte, så er det faktiske grunnlaget for dommen påviselig feil, sier Humlen.

Har nummeret på graven

Dødsattesten er undertegnet av en lege på sykehuset, ifølge dokumentet, og sendt til folkeregisteret i Djibouti.

– Jeg har også fått opplyst hvilken kirkegård han ligger begravet, og nummeret på graven, så det skal være enkelt for norske myndigheter å få sjekket dette.

Humlen har fått kopi av attesten fra avdødes bror, Abdoulkader.

– Hvordan kan du vite at den er ekte?

– Jeg kan ikke vite at den er det. Derfor har jeg bedt politiet om å få bekreftet at dette er et ekte offisielt dokument, sier Humlen.

Det burde være en enkel sak å få hentet ut en bekreftelse fra det djiboutiske folkeregisteret på at den yngste broren er død, og gravlagt på angitt sted, mener Humlen.

Advokaten viser til at Norge har et konsulat i Djibouti, og at den djiboutiske ambassaden i Brüssel tidligere har svart på spørsmål – det vil si, de tilbakeviste at Mahad er deres borger.

Stilte saken i bero før påske

Da TV 2 kontaktet Oslo politidistrikt for å få kommentar til saken, ble det opplyst at politiet i samråd med Oslo statsadvokatembeter besluttet å stille saken i bero rett før påske.

Politiadvokat Patricia Skaldebø-Rød, som er påtaleansvarlig i saken, nekter å stille opp til intervju.

– Hvordan vi stiller oss til disse opplysningene, kan vi ikke si noe om på nåværende tidspunkt, skriver hun i en epost.

Mahad har søkt asyl i Frankrike og oppholder seg i Paris mens han venter på svar. Oslo politidistrikt hadde planer om å etterlyse ham gjennom Interpol for å få ham utlevert til Norge og avhørt ham, men ble stoppet av koronapandemien.

Mahad sa seg villig til å forklare seg for politiet på Skype fra Paris, men saken ble altså likevel stilt i bero.

– Jeg synes det er en usedvanlig dårlig oppfølging av en veldig viktig sak for en nokså svakt stilt person, og det har jeg lite sans for, sier Humlen.

Særskilt etterforskning

Advokaten forventer at politiet følger opp kravet om særskilte etterforskningsskritt etter de nye opplysningene.

– Det er helt avgjørende bevis i forhold til spørsmålet om Mahads identitet, og hvis det medfører riktighet at denne personen er død, så er grunnlaget hele saken hviler på bortfalt.

– De er pliktige til å etterforske både i favør og disfavør av siktede, og jeg forventer selvsagt at politiet iverksetter nødvendige tiltak. De har et objektivt ansvar for at det fattes riktige beslutninger, og dersom det har blitt gjort feil, så har de en plikt til å rette det opp.

– Kommer denne saken til å bli endelig oppklart?

– Ja, jeg håper jo det, at denne dødsattesten kan gi det endelige svaret. Det er ingen andre i denne familien som kunne tenkes å passe med Mahad og skjule hans identitet.

Det skulle være enkelt å foreta en kontroll av dokumentet, og ta en tur til gravstedet, mener Humlen.