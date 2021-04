England åpner — men Boris Johnson utsetter etterlengtet pub-besøk

Mandag kunne endelig England gå over til neste fase i gjenåpningsplanen, som statsminister Boris Johnson har beskrevet som en «enveisreise til frihet».

Nå kan blant annet ikke-essensielle butikker, frisører, treningssentre, svømmehaller, neglesalonger og dyreparker åpne igjen.

Etter planen ville statsministeren feire dette med en etterlengtet halvliter på puben. Det sa han på en pressekonferanse om gjenåpningen mandag i forrige uke.

Men denne begivenheten valgte han å utsette av respekt for prins Philip, som døde fredag, 99 år gammel, skriver Sky News.

Trosset uværet

Flere briter trosset imidlertid snøen og pakket seg inn i varmt tøy for å nye sine første halvlitere på pub på over tre måneder.

Ute i hagen på en pub i Sør-London sitter jernbanearbeideren John O'Connor (32). Han måtte tenke seg om to ganger før han til slutt valgte å trosse snøen for å ta seg en drink med kameraten. Heldigvis lysnet det opp da han møtte opp på puben.

– Det er på tide, for å være ærlig. Det er hyggelig å se folk igjen, sier O'connor til det britiske mediet Sky News mandag.

I likhet med O'Connor, tok også den 19 år gamle studenten Dylan turen til den lokale puben mandag. Han er glad for at livet begynner å gå tilbake til normalen.

– Det er en frihet bare at vi kan gå tilbake til puben igjen, sier han til mediet.

UTENDØRS PÅ RESTAURANT: Mange benyttet seg av muligheten til å besøke restauranten for et godt måltid med drikke til. Foto: Jon Super/AP

40 millioner doser

Gjenåpningen skjer samtidig som at Storbritannia har satt nesten 40 millioner vaksinedoser. Så langt har 11 prosent av hele befolkningen blitt fullvaksinert, mens 47 prosent har mottatt sin første dose.

Det siste døgnet registrerte landet 1730 nye smittetilfeller, noe som er en stor nedgang fra toppen i januar da de nådde 68.000 tilfeller på én dag.

Dette åpnes mandag, 12. april: Ikke-nødvendige butikker og én-til-én-tjenester, som frisører.

Restauranter og puber kan starte med uteservering, uten krav om at man må også bestille mat i tillegg til alkohol. Folk må likevel sitte mens de spiser og drikker.

Spa og treningssentre

Bibliotek

Campingplasser

Medlemmer av samme husstand kan dra på ferie i England

Bryllup kan arrangeres med opp til 15 gjester

Beboere på sykehjem kan ta to besøkende samtidig

Alle barn kan delta på innendørs-aktiviteter, inkludert sport

Dyrehager

Siden 6. januar har hundretusener av forretninger holdt stengt for å begrense smittespredning av den britiske koronavarianten i landet.

– Jeg er sikker på at det vil være en stor lettelse for de bedriftseierne som har holdt stengt lenge, og for alle andre er dette en sjanse til å komme tilbake til å gjøre noen av de tingene vi elsker og har savnet, sa statsminister Boris Johnson til Sky News søndag.

FÅR STELT HÅRET: Mandag kunne kundene endelig komme tilbake og få stelt håret sitt hos frisøren Flint Hair i Norwich. Foto: Joe Giddens

Jobbet på spreng

Selv om noen restauranter har klart å holde åpent for utendørsservering under lockdown, har nok mange lengtet etter å kunne ta seg en øl, uten å bestille mat til.

For å for å kunne bestille alkohol, har det nemlig vært et krav å bestille et «betydelig» måltid — og dra hjem før klokka 22.

Men fra og med mandag kan britene altså bestille både én, to og tre drinker uten å kjøpe mat til — og bli værende lenger enn til klokka 22.

KAN SITTE UTENDØRS: For første gang siden januar kan folk i England sitte utendørs på restauranter og kaféer. Her sitter flere og nyter en kopp te ved en restaurant i Liverpool. Foto: Jon Super/AP

Mange butikk- og kaféeiere har derfor jobbet på spreng den siste uka for å forberede seg til gjenåpningen.

– Vi er fullbooket fra mandag og det meste av uka. Vi kan nå servere mat og drikke her ute, sa Steve Simpson til The Guardian søndag.

Han er eier av Brighton Music Hall, som er en av restaurantene som ligger ved strandpromenaden i den engelske byen Brighton.

Simpson sier videre at de også skal ha livekonserter fra og med mandag.

– Det er en nydelig følelse. Det er fantastisk! Vi har jobbet med dette siden januar, sa han.

Anbefalt med hjemmekontor

Til tross for en rekke lettelser, blir folk fremdeles anbefalt å jobbe hjemmefra og minimere reisingen innad i Storbritannia. Internasjonale reiser er fortsatt ulovlig, skriver BBC.

Maksantallet på antall mennesker som kan samles utendørs er fortsatt seks.

Statsminister Johnson sier at de fortsatt har mål om å fjerne alle restriksjoner 21. juni.

Statsministeren med klare råd

Statsministeren oppfordrer samtidig folket til å oppføre seg ansvarlig.

– Jeg råder alle til å fortsette å oppføre seg ansvarlig og huske at hender, ansikt, avstand og frisk luft for å slå ned Covid-19, når vi fortsetter med vaksinasjonsprogrammet vårt, sa han til det britiske mediet Sky News.

Det neste steget i gjenåpningen skal etter planen gå i gang tidligst 17. mai. Da skal man blant annet også kunne arrangere begivenheter innendørs.