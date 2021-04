Dancke slet med skade etter Rampestreken: – Aldri hatt det før

Lørdag var det radioprofil og programleder Christine Danckes (37) tur til å pakke sakene og forlate Setnesmoen leir. 37-åringen havnet i dimmekamp mot skuespiller og komiker Jakob Schøyen Andersen (31) og klarte ikke å holde tritt med 31-åringen i oppgaven de fikk.

Oppgaven gikk ut på å flytte seg til riktig rute i et rutenett etter å ha fått en rekke med kommandoer.

– Jeg var treigere enn Jakob. Vi hadde liksom uavgjort to runder til å begynne med, og da mistet jeg litt gnisten av at det gikk så dårlig, tror jeg. Det var nok det som skjedde, forklarer Dancke til TV 2, like etter at dimmekampen var overstått.

Unner Jakob seieren

37-åringen innrømmer samtidig at hun synes det var ekstra kjipt å havne i dimmekamp mot Schøyen Andersen, og at hun derfor er fornøyd med at utfallet ble som det ble.

TAPTE: Christine Dancke tapte dimmekampen mot Jakob Schøyen Andersen. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Det er veldig greit å ryke ut i dag, fordi jeg fikk så vondt i magen da jeg fant ut at jeg skulle møte Jakob. Vi har liksom vært litt sånn søster og bror her inne. Jeg vet også at Jakob har utrolig mye større mulighet til å fullføre dette prosjektet enn det jeg har, sier Dancke.

Sammensatt årsak

Lørdagens kamp var radioprofilens første, og Dancke tror det var en sammensatt årsak til at hun måtte ut i dimmekamp denne gangen.

FLAGGSTRESS: Her er rødt lag i full sving med å samle inn poengivende flagg. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Jeg hadde like mange poeng som ganske mange, tror jeg, så det er vel blant annet at jeg bare lå på norm som var mitt problem i dag. Og så var jeg veldig dårlig på å gjette tiden, selvfølgelig, men jeg har gått med en senebetennelse i omtrent en uke nå, så de to timene vi gikk i dag morges føltes mildt sagt som fem timer for meg, forklarer hun.

Pådro seg skade

– Når fikk du den senebetennelsen?

– Den fikk jeg opp til Rampestreken. Det har jeg aldri hatt før, men fikk det her, så det var en liten bonus på turen, fleiper Dancke.

BLE SKADET: Christine Dancke pådro seg en senebetennelse under foten etter øvelsen «Hurramegrundt» som inkluderte å komme seg opp til utsiktspunktet Rampestreken. Foto: Matti Bernitz

37-åringen forteller at betennelsen satt under foten, og at hun også kjente skaden under dimmekampen, men at den ikke hadde noe å si for utfallet.

– Den er på bedringens vei nå, så jeg var ganske klar for å marsjere livet av de andre folka her, men nå fikk jeg ikke anledning til det, sier hun.

Lærte noe viktig

Nå, flere måneder etter innspilling, kan 37-åringen fortelle at senebetennelsen har kommet og gått litt, og at hun tror skaden skyldtes den lange strekningen de marsjerte på asfalt i øvelsen «Hurramegrundt».

– Betennelsen har likevel ikke vært like vond i ettertid som da jeg var der inne. Da kjentes det ut som om jeg hadde ti kniver under foten, forteller Dancke.

Senebetennelsen skulle hun nok helst vært foruten, men Dancke reiste også hjem med langt mer positiv bagasje etter oppholdet på Setnesmoen. Blant annet lærte hun noe viktig om seg selv.

LÆRTE NOE VIKTIG: Dancke tok med seg en positiv erfaring om seg selv fra Setnesmoen leir. Foto: Matti Bernitz / TV 2

– Det jeg vil ta med meg herfra er at jeg fungerer sosialt. Det var det jeg var mest redd for, at jeg ikke skulle bli likt. Det var det jeg gruet meg mest til, men det gikk jo over all forventning, så det skal jeg ta med meg hjem og huske på til andre sosiale settinger, avslutter Dancke.

Nå gjenstår kun ni aspiranter i kampen om å gå seirende ut av Kompani Lauritzen.

Se Kompani Lauritzen lørdager klokken 20.00 på TV 2 og TV 2 Sumo.