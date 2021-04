Norges ukjente ener har passert Kristoff

Se Amstel Gold Race på TV 2 og TV 2 Sumo søndag fra kl. 11.00

Markus Hoelgaard har startet sesongen meget sterkt med blant annet åttendeplass i E3 Saxo Bank Classic og 14. plass i Kuurne-Brussel-Kuurne.

– Det er klart det er kjekt å klatre forbi Alex Markus Hoelgaard

De gode resultatene har ikke bare gitt Uno X-profilen økt selvtillit.

Det har også sendt han oppover på UCIs offisielle verdensrangering.

For øyeblikket er 26-åringen rangert som verdens 99. beste syklist.

Det er foran Norges to største sykkelstjerner, Alexander Kristoff (103. plass) og Edvald Boasson Hagen (616).

– Ja, jeg leste en tweet om det nylig. Rankingen i sykkelsporten er ikke alltid helt nøyaktig, men det er klart det er kjekt å klatre forbi Alex (Kristoff, red. anm). Det er første gang på en stund at noen andre norske er foran ham. Det betyr imidlertid ikke mer enn at det kult å kunne skryte av, sier Hoelgaard når TV 2 møter ham på Ålgård i Gjesdal kommune.

– Men det betyr vel også litt ekstra for selvtilliten?

Markus Hoelgaard Født: 4. oktober 1994

Bosted: Ålgård

Disiplin: Landeveissykling

Lag: Uno X (2019- )

Tidligere lag: Etixx (2013-2014), Team Coop ØsterHus (2015), Team Joker (2016-2018)

Aktuell: Deltar i Amstel Gold Race som Norges høyeste rangerte syklist av UCI.

– Vel. Jeg bryr meg ikke så mye om poeng og de tingene der. Men det er jo et tegn på at det jeg har gjort de siste 12 månedene har vært bra. Jeg må bare fortsette med det, og kjøre enda bedre videre, svarer den sindige Uno X-profilen.

Små justeringer

Årsaken til at Hoelgaard har vist fremgang denne sesongen mener han selv egentlig handler mest om justeringer på enkelte detaljer i treningshverdagen.

– Jeg har gjort mye av det samme som jeg hele tiden har gjort, og jeg føler at jeg har tatt steg for steg de siste årene. Nå har det løsnet litt, og jeg har fått ut de siste prosentene som har manglet litt, mener sykkelhåpet, og slår fast:

– Jeg kan ikke sette fingeren på noe helt spesielt, egentlig. Treningen har gått bedre, det har blitt litt bedre med ernæringen, hvile og alt mulig, som samlet har utgjort forskjellen, poengterer han.

De gode resultatene det siste året har gjort Hoelgaard aktuell for større lag i utlandet. I fjor høst ble han hyppig koblet til flere World Tour-lag.

Hoelgaard innrømmer at et opphold i utlandet frister.

– Det har alltid vært en barndomsdrøm å sykle for et World Tour-lag. Det var interesse i fjor, men jeg fikk aldri et konkret tilbud, så det ble ikke noe av. Men drømmen om et World Tour-lag har ikke blitt så nødvendig nå når vi har Uno X, som er en bra plass å være og et bra lag, konstaterer Uno X-kapteinen, og fortsetter:

– Samtidig, om det skulle dukke opp tilbud fra store lag, så må jeg jo vurdere det. Men når Uno X er så bra som det er, så stresser jeg ikke på samme måten. Kommer det imidlertid et konkret tilbud, så må jeg ta stilling til det da, påpeker han.

KLAR FOR AMSTEL: Markus Hoelgaard kan være med å kjempe om seieren. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

– Lærte mye av tiden i Tsjekkia

Satsningen til Uno X i Norge har imponert den ambisiøse syklisten.

– Det er det største laget som har vært i Norge, de har midlene som trengs. De har startet eget kontinentallag for damene, og har etablert Norges første profflag for herrer. Det er uten tvil en sponsor som satser veldig tungt og putter mye penger i det med et profesjonelt oppsett. Laget vokser gradvis år for år, så det blir spennende å se hvor det ender til slutt. Det er det ingen som vet, poengterer han.

– Det er det største laget som har vært i Norge, de har midlene som trengs. Markus Hoelgaard om Uno X

Hoelgaard har imidlertid tidligere fått prøvd seg i utlandet.

Fra 2013 til 2014 syklet han for det tsjekkiske kontinentallaget Etixx, sammen med sin bror Daniel Hoelgaard.

– Det var ikke et profflag, men ble drevet som et rent profflag med mange syklister fra mange forskjellige nasjoner, der for eksempel alt gikk på engelsk. Det var ikke det samme samholdet i gruppen som i et norsk lag, og den gang var jeg ikke fysisk sterk nok til å være der. Men jeg lærte mye av det og har tatt mye med meg videre. Det var absolutt en bra læring å ha i bagasjen, oppsummerer han om smaken han fikk på profflivet i utlandet i begynnelsen av sin karriere.

Klar for Amstel Gold Race

Søndag venter et av sesongens høydepunkter for Hoelgaard, nemlig det TV 2-sendte Amstel Gold Race. Målet er i hvert fall å klare en topp ti-plassering.

– Det er vanskelig å sette et konkret plasseringsmål, men en topp ti-plassering må jeg si meg fornøyd med. Det blir imidlertid vanskelig, for på grunn av koronarestriksjoner blir det bare runder, minner han om.

– Føler du at du kan være med å kjempe om seieren?

– I i E3 Saxo Bank var jeg nesten god nok, og var med i gruppen som kjempet om seieren. Jeg ser ingen grunn til at jeg på en god dag ikke kan klare det samme igjen, så får vi jo se om jeg tror for godt om meg selv, ler han.

– Men om jeg hadde vunnet, så hadde det vært vanskelig å beskrive hva det hadde betydd. Topp ti er bra, en seier hadde vært over all forventning, sier Hoelgaard.

TIL TOPPS: Markus Hoelgaard (Uno-X) vant den fjerde etappen i Arctic Race of Norway i 2018. Foto: Fredrik Hagen / NTB Foto: Fredrik Hagen

Lever i sin egen boble

På grunn av koronapandemien blir søndagens ritt noe redusert. Hoelgaard føler seg trygg på at både han og laget unngår smitte under oppholdet i Belgia.

– Hvis det er slik at jeg må få en q-tips i nesen for å kjøre sykkelløp, så ja takk Markus Hoelgaard

– Koronaen fører jo til stadige endringer, men vi er heldige på laget at vi har folk som fikser fly og organiserer testing der nede og slike ting. Hvis det er slik at jeg må få en q-tips i nesen for å kjøre sykkelløp, så ja takk, gjerne det. Det er blitt den nye hverdagen, og man blir jo på en måte vant til det. Så får vi bare håpe at verden snart kan komme tilbake til normalen, sier 26-åringen.

Under reisene med laget blir det gjort alt som i realiteten er mulig å få til for å unngå smitte.

– Vi lever ganske isolert, og har generelt gode rutiner. Vi lever i vår egen boble, blir fraktet i egne kjøretøy og sitter adskilt fra resten på hotellet. Vi er nesten ikke ute, og unngår selvsagt å gå på kafé og slike ting. Så vi føler oss trygge, og vi har ikke hatt noe smitte i laget så langt, konstaterer Norges høyest rangerte syklist for øyeblikket.

Se Amstel Gold Race på TV 2 og TV 2 Sumo søndag fra kl. 11.00