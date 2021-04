Ford har hatt noen tøffe salgsår på personbilfronten her hjemme, men på nyttekjøretøy er det full fart. I fjor ble deres Ranger Norges mest solgte pickup, nå er det klart for to nye spesialutgaver av denne arbeidshesten.

Til høsten kommer nemlig Ranger Stormtrak og Ranger Wolftrak.

De nye pickup-variantene blir produsert i et begrenset antall. De første bilene ankommer de norske Ford-forhandlerne over sommeren og kan bestilles de neste ukene.

Stormtrak bygger på Wildtrak-serien, men kommer med enda flere komfortfunksjoner og nye designdetaljer.Pickupen kommer i et begrenset opplag og er tilgjengelig som både Double Cab og Rap Cab.

Lavserie firehjulstrekk

Alle Stormtrak-modellene kommer med Fords 213-hesters bi-turbo EcoBlue dieselmotor som kan levere et dreiemoment på opptil 500 Nm og en fremragende ytelse.

Et standard firehjulstrekksystem med valgmuligheter for både bakhjulstrekk og lavserie firehjulstrekk skal sikre fremkommeligheten.

Lakkfargen Rapid Red er unik for Stormtrak. Bilen vil også være tilgjengelig i Frozen White, Sea Grey og Blue Lightning. Den tøffe fremtoningen blir ytterligere forsterket av eksklusive dekaler på panseret og på sidene av bilen, i tillegg til 3D Stormtrak-logoer, svart støtfanger bak og sportsbøyle.

Dette er ikke bare en bil – det er en livsstil

Ranger Wolftrak har startpris på 489.125 kroner, 80.000 kroner mindre enn Stormtrak-utgaven.

Kan trekke 3.500 kilo

Foruten Fords nye, elektriske rulledeksel vil også en lasteavskiller være standard på Stormtrak. Pickupnyheten har i likhet med de fleste andre Ranger-variantene opptil et tonns nyttelastkapasitet og maks tilhengervekt på 3.500 kilo.

Innvendig har Stormtrak fått spesialtilpassede seter med det samme skinnet som brukes i Performance-pickupen Ranger Raptor, med brodert Stormtrak-logo. I hele kupeen er de mørke interiørflatene i kombinasjon med røde sømmer gjennomført på en måte som speiler den nye pickupvariantens lett gjenkjennelige farger.

Ranger Stormtrak koster fra 569.125 kroner.

Må du gjøre dette ofte – da har du et problem

Ranger Stormtrak skal bygges i begrenset antall, salget er allerede i gang.

Landbruk og skogbruk

Ranger Wolftrak er basert på XLT-serien og er utstyrt med Fords 170-hesters 2-liters EcoBlue-dieselmotor med 10-trinns automatgirkasse.

Elektronisk differensialsperre på bakhjulene og All-Terrain-dekk tilpasset terreng er standard på Wolftrak. Det samme er lavserie med trekk på alle fire,for å forsere de mest krevende underlagene.

Ranger Wolftrak får veiledende pris fra 489.125 kroner. Ford forventer at den vil bli spesielt etterspurt av kunder innen landbruk og skogbruk - så vel som privatpersoner. Med ett tonn nyttelast og maks tilhengervekt på 3.500 kg får du med deg det aller meste, enten det er bak på planet eller på henger. Som tilvalg kan du også velge manuelt rulledeksel, eller Aeroklas rulledeksel i matt svart for å matche Ranger Wolftraks eksteriørdetaljer.

Kunder innenfor landbruk og skogbruk er en viktig del av Wolftrak-målgruppen.

Flere spesialmodeller av Ranger

Inne i bilen er det også særegent. Her er det Wolftrak-logoer, matt svart instrumentpanel og dørmatter som skal tåle all slags vær. Fords SYNC-3 infotainmentsystem med 8 tommers berøringsskjerm og navigasjon er også standard på Wolftrak.

– Vi har hatt stor suksess med våre spesialmodeller tidligere og har stor tro på at både Stormtrak og Wolftrak kan bidra til å gjenta denne suksessen, sier Espen Markussen som er salgssjef Nyttekjøretøy hos Ford Motor Norge, i en pressemelding.

Ranger finnes allerede som ekstremvarianten Raptor, den rallyinspirerte MS-RT, XLT, Limited, Wildtrak og Thunder.

