Frederikke (25) finansierer drømmebryllupet med pant: – Galskap

13. august 2022 skal hun og Pablo André Arca (25) gifte seg.

Paret, som bor i Oslo, skal finansiere hele bryllupet og bryllupsfesten med panteflasker.

Alt eventuelt overskudd de får etter pantingen, skal gå til Kreftforeningens forskning på senskader av cellegift.

«Ingen tror dette er mulig, vi skal gjøre alt vi kan for å klare det.🤫 Vil du hjelpe oss?», spør Frederikke Paalgard Gurstad på Instagram.

Treretters og kaffe avec

Paret har opprettet Facebook- og Instagram-sidene «Pantebryllup», hvor de ber om pant til å blant annet få dekket treretters middag til hundre gjester.

De skal forsøke å samle inn 120.000 kroner.

«Vi har veddet på at vi klarer å finansiere bryllupet vårt med panteflasker. Hundre gjester, treretters middag og kaffe avec, det er mange flasker, det,» skriver de.

Ideen fikk Paalgard Gursdag da hun fikk høre om hvor mange panteflasker som blir kastet i søpla.

– Jeg kom over en reportasje i fjor om hvor mange flasker som blir kastet hver dag. Jeg fant ut at jeg kunne ha kjøpt meg en leilighet for all den panten, sier Frederikke Paalgard Gurstad til TV 2.

Trang økonomi

Palgaard Gurstad har ME og kronisk migrene, og går på arbeidsavklaringspenger.

Paret har derfor trang økonomi, og ber også om panteflasker på Finn.no.

– Jeg foreslo det først som en spøk for venner og familie, det at vi kunne finansiere bryllupet vårt med panteflasker, men på bare et par måneder hadde vi fått 3000 kroner i pantepenger, sier hun.

BIDRAG: På Instagram og Facebook viser Frederikke frem hvor stort engasjement det er rundt saken. Foto: Privat

22.000 kroner rant inn

For fire uker siden opprettet hun Instagram- og Facebook-sidene, og siden da har det tatt helt av.

– Hele prosjektet er jo helt galskap, men vi har faktisk fått inn 22.000 kroner på bare fire uker. Folk gir oss panten sin, mens folk i for eksempel Stavanger og Trondheim panter for oss og vippser oss beløpet etterpå, forteller hun.

Sender gamle duker og servietter

Palgaard Gurstad synes at det er morsomt at så mange har lyst til å hjelpe til med bryllupet.

Hun forteller hvordan mennesker over «hele» Norge har begynt å lete etter panteflasker når de går tur for å hjelpe paret.

– Jeg er veldig glad i gjenbruk, og jeg skal sy om mammas gamle brudekjole og bruke i bryllupet mitt. På Facebook og Instagram er det mange som skriver at de vil sende oss gamle duker og servietter vi kan bruke under bryllupsfesten, og det blir vi veldig glade for, sier hun.

Tidenes fest

25-åringen drømmer om å lage bryllupsfest på familiens gård i Telemark, som hun nå er i full sving med å pusse opp.

– Låven har vært et kjekt-å-ha-lager, og jeg har veldig lyst til å ordne til der og ha tidenes fest. Det er kjempegøy hvis absolutt alt i festlokalet er brukt, sier hun.

Oslo-kvinnen sier at hun synes at det å sette fokus på gjenbruk i disse tider.

– Jeg føler at det er riktig tid å gjøre dette på, nå som det er fokus på miljø og gjenbruk. Det blir utrolig spennende å se om vi klarer å finansiere hele bryllupet bare med pant, sier hun.