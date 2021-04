Mercedes gjorde noe smart da de lanserte CLS tilbake i 2004. Bilen var basert på E-klasse, men fikk et sporty og særpreget design som skilte den klart fra opphavet.

Firedørs-coupéen ble umiddelbart en suksess, og siden har flere andre kastet seg på og gjort det samme.

Nå har Mercedes nylig lansert en oppdatert facelift-utgave av tredje generasjon CLS.

Som vanlig er det snakk om enkelte justeringer på eksteriørdesignet.

Sportsligere

I front finner en helt ny fanger, i tillegg til at grillen har fått små endringer.

Med dette ønsker Mercedes at bilen skal ha en litt skarpere og mer sportslig fremtoning. Innstegsmodellen, med Avantgarde utstyrslinje, får to nye felgdesign på 19 tommer.

Velger du AMG-pakke, snakker vi 20 toms felger, også med nytt design. I tillegg får du en egen spoilerleppe på bagasjelokket.

Ny grill, frontfanger og felgdesign skiller denne fra utgående versjon.

Nye interiør-kombinasjoner

Innvendig har interiøret blitt oppgradert og kan leveres med nye kombinasjoner av skinninteriør og listverk. Blant annet er de to nye listverkene Open-Pore Brown Walnut og High-Gloss Grey Wood nå tilgjengelig, også for midtkonsollen.

Utvalget av setetrekk i skinn er også utvidet med de to nye fargekombinasjoner.

Denne hekken kan det bokstavelig talt lukte krutt av.

Som en del av oppdateringen får CLS det nye og mer intelligente multifunksjonsrattet i nappaskinn. Rattet har sensorer som registrerer om føreren holder i det, noe som forbedrer brukervennligheten når du kjører i semiautonomt modus.

Det er nå tilstrekkelig for sjåføren å holde i rattet slik at assistansesystemene blir informert om at vedkommende fortsatt har kontroll. Tidligere var en liten styrebevegelse nødvendig.

Hos Mercedes-Benz designo i Sindelfingen jobber 250 eksperter med individualisering slik at kundene kan skreddersy CLS etter sin egen personlige smak. Utvalget av de spesielle fargealternativene er derfor økt for oppdaterte CLS. Nå kan du i tillegg velge mellom lakkfargene Jupiter Red, Cashmere White magno og Emerald Green. Disse er tilgjengelige for alle utstyrsversjoner.

Mercedes åpner for flere valgmuligheter og konfigurasjoner på innsiden.

Bredt utvalg motorer

Oppdaterte CLS leveres med en rekke ulike motoralternativer. CLS 300 d 4MATIC introduserer mildhybrid i kombinasjon med dieselmotor for første gang i CLS.

Dieselmotoren i CLS 300d får en liten teknisk justering. En ny veivaksel øker nemlig slaglengden til 94 mm og volumet til 1993 cc (tidligere: 92.3 og 1950).

Den firesylindrede dieselmotoren leveres med en integrert startgenerator og et 48-volts elektrisk system. Effekten er på 265 hestekrefter i tillegg til 20 hestekrefter elektrisk boost.

CLS 400 d er største dieselalternativ. Da får du en 3-liters rekkeseks-motor på 330 hk og solide 700 Nm. Dette tar bilen fra 0-100 km/t på 5,2 sekunder.

Foretrekker du bensinmotor, er CLS 350 innstegsmodellen. Under panseret her finner vi en 2-liter på 299 hk og 400 Nm. Neste steg opp er CLS 450, med 3-liters rekkesekser på 367 hk og 500 Nm.

Øverst i hierarkiet finner vi AMG CLS 53 4Matic+. Også denne er utstyrt med seks sylindre på rekke. Her yter motoren 435 hk og 520 Nm. Sprinten fra 0-100 km/t er i mål på 4,5 sekunder.

CLS toppes med AMG og 53 i modellbetegnelsen. Dersom denne og de 435 hestene blir for puslete, må man over på høvdingen: AMG GT 63 S (som bygger på samme plattform).

Ny spesialmodell

AMG lanseres dessuten en egen spesialmodell av nye CLS 53. Denne er begrenset til kun 300 enheter.

På denne utgaven kan kunden velge mellom eksteriørfargene Cashmere White magno eller Selenite Grey magno. Det unike uttrykket kompletteres med racingstriper over sidekarmene, 20" 5-eikede AMG felger i sort og AMG-nattpakke.

– CLS er en elegant firedørs coupé med lekre linjer gjennom hele karosseriet. Nå har den blitt oppdatert med et sportsligere utseende for å møte kundens ønsker. I tillegg kommer det en spesialmodell begrenset til 300 biler fra Mercedes-AMG. En riktig oppdatering for vår designperle, sier konserndirektør Kjetil Myhre i Mercedes-Benz Norge, hos importøren Bertel O. Steen.

Nye CLS ventes til Norge i høst. Se flere bilder her:

