La på seg 15 kilo for å få fart på sykkelkarrieren

I stedet for å pine seg ned i vekt for å sykle enda fortere i motbakker, valgte Uno-X-syklist Jonas Abrahamsen å gå motsatt vei etter flere år med stagnasjon.

– Før var matchvekten cirka 60 kg. Nå er den 75 kg eller mer.

Jonas Abrahamsen har i en årrekke blitt snakket om som en av de mer talentfulle klatrerne i norsk sykkelsport.

Jonas Abrahamsen. Foto: WordUp Projects

De store resultatene og det virkelige gjennombruddet har imidlertid latt vente på seg.

Konsekvensen av det er at det er en synlig større utgave av 25-åringen vi får se i 2021.

– Jeg måtte tørre å gå en annen vei for å bli bedre

I en sport hvor vektfokuset er velkjent og til tider ekstremt, var det å legge på seg, i stedet for å slanke seg, ikke det mest tradisjonelle valget.

– I samråd med en ernæringsfysiolog vi har hatt de siste to årene, James Moran, som også jobber med Team INEOS, og i samråd med treneren min, har vi funnet ut hva som er mine beste egenskaper som syklist. Og det er nok som en «puncheur», en rytter som er god i kortere og mer eksplosive bakker, som i Amstel Gold Race for eksempel. Før var jeg mer en ren klatrer, men da fikk jeg kanskje ikke ut potensialet jeg har i kortere og mer eksplosive bakker. Jeg har ikke hatt «reservene» for å bli sterk og kunne kjøre hardt. Da måtte jeg tørre å gå en annen vei for å bli bedre, få større kapasitet og mer styrke i bena, forteller Uno-X-rytteren fra Skien.

Resultatene av «transformasjonen» begynner å vise seg, forteller han:

– Det var selvsagt litt tøft det første året - det er ikke bare bare å gå opp 10-15 kilo og tro at man skal ha like høy watt per kilo kroppsvekt. Men jeg har merket veldig stor forbedring det siste halvåret.

Advarer mot å tyne vekt i ung alder

De ekstra kiloene kommer mer fra riktig og tilstrekkelig ernæring enn fra styrkerommet.

Og en hyggelig konsekvens er at det ikke lenger er nødvendig å måle og veie alt man spiser til enhver tid i frykten for å være noen gram for tung.

– Det er på en måte deilig å slippe det. Og når jeg ser hvor mye bedre trøkk jeg har fått, så er det en undervurdert ting å tørre å gå litt opp i vekt for å bygge en større kapasitet. I stedet for å stagnere i ung alder og ha fokus på vekt, sier han, og utdyper:

– Tobias Foss og Andreas Leknessund har vært veldig flinke til å bygge den kapasiteten som er nødvendig for å hevde seg på det øverste nivået. Og det kan man ikke gjøre om man tyner vekten i altfor ung alder.

– Følte du at du veide for lite og stagnerte?

– Ja. Jeg følte jeg var veldig god som junior, men at jeg stagnerte på samme vekten og samme trøkket. Jeg angrer kanskje litt på at jeg ikke turte å ha mer reserver og bygge kapasitet i ung alder, men jeg kan ikke angre på det jeg har gjort. Jeg har lært mye av det, og det viktigste er at jeg har tørt å gjøre det nå.

– Du kan vinne uansett om du har mye muskler eller er tynn

Flere kilo på kroppen gjør at Abrahamsen, på papiret i alle fall, vil hevde seg bedre i kortere og mer eksplosive bakker enn i de lengste fjellene i Alpene.

Det kan komme godt med i søndagens Amstel Gold Race, et ritt hvor det nesten kontinuerlig går opp og ned, men aldri i mange kilometer i strekk.

Markus Hoelgaard blir sannsynligvis Uno-Xs beste kort i en finale, men Abrahamsen og resten av laget har også ambisjoner.

– Det som er fascinerende med sykling er at du kan vinne sykkelritt uansett om du er høy eller lav, har mye muskler eller er tynn. Det er om å gjøre å finne de egenskapene du er god på og tørre å dyrke de, sier han.