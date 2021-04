Én av hyttene er fortsatt til salgs – avslører overraskende bruk

Et halvt år etter fjorårets sesong av Sommerhytta ble ferdig, står fremdeles én av hyttene til salgs. Den blir i mellomtiden brukt til et overraskende formål.

Da kjæresteparet Øyunn Krogh (25) og Levi Try (23) vant fjorårets sesong av Sommerhytta, vant de hytta de selv pusset opp i løpet av ti uker på Lyseren utenfor Enebakk kommune.

De tre resterende hyttene ble derimot lagt ut for salg, da ingen av de andre deltakerparene ønsket å kjøpe sin egen hytte for markedspris.

Hyttene til kjæresteparet Esra Maloku (27) og Arber Topallaj (27), og far og sønn Mikkel Schmith (65) og Cornelius Schmith (25) ble solgt kort tid etter finalen ble sendt på TV 2, høsten 2020. Da hadde hyttene allerede stått tomme i over ett år, siden innspillingen foregikk våren 2019.

Nå er det kun hytta til Jeanett Fjeldstad (41) og Jerry Johansson (41) som gjenstår å få solgt.

VANT: Levi Try og Øyunn Krogh vant fjorårets sesong av Sommerhytta. Foto: TV 2

Blitt kontaktet

Når TV 2 slår på tråden til Fjeldstad småler hun når får spørsmål om hva hun tror er årsaken til at hytta enda ikke er solgt, et snaut halvår etter sesongen er over.

– Jeg har ikke peiling faktisk. Men jeg vet at det er flere som har lyst til å kjøpe den, sier hun.

Fjeldstad forteller at samboerparet ble kontaktet kort tid etter programmet var over. Da var det flere som var nysgjerrig på hytta. Likevel står den fremdeles til salgs.

IKKE SOLGT: Hytta som Jerry Johansson og Jeanett Fjeldstad satte opp i fjorårets sesong av Sommerhytta, er fremdeles ikke solgt. Foto: TV 2

Spesielt formål

Det er utbyggerfirmaet Merkantilbygg AS som står oppført som utbygger av hytta til Fjeldstad og Johansson. I tillegg setter de også opp 25 nye hytter ute på Lyseren. Det opplyser markedsdirektør i Merkantilbygg-gruppen, Tom Myrseth til TV 2.

Han forteller at det har vært flere interesserte i hytta siden den ble lagt ut for salg, men at responsen har våknet mer til liv etter påske.

Derimot forteller Myrseth at de har lagt salget av hytta noe på vent av en overraskende årsak.

– Vi bruker den selv. Vi trenger den til byggningsarbeiderne våre som setter opp de andre hyttene, en slags «pause-hytte», forteller han.

Om hytta skulle bli solgt om kort tid, kan de nye eierne trolig ikke glede seg over å ta i bruk sitt nye ferieparadis før tidligst i juni.

– Det er ingen hast for oss å selge den, sier Myrseth.

Hytta står i dag oppført til en pris på 2.650.000 kroner.

Rettet opp feil

Hytta som Johansson og Fjeldstad satte opp ligger noe bak i feltet, sammenlignet med de tre andre Sommerhytta-hyttene. Myrseth mener beliggenheten har vært avgjørende for salget av hyttene.

– Beliggenhet er avgjørende, så det er klart alle ved vannkanten går først. I tillegg er det ene soverommet litt lite. Men det er klart at Sommerhytta-hyttene ikke har vært de enkleste å selge, sier han.

For til tross for at firmaet har gått inn og rettet opp ting i hyttene etter TV-innspillingen, er det likevel ikke alt som er i perfekt stand.

– Når vi setter opp hytter ved siden av, som er helt perfekte, så legger man fort merke til hva som er mangelfullt i Sommerhytta-hyttene, forteller han.

Myrseth, som også selger hytter på fjellet, sier hyttene ikke lenger selger like sesongbasert som tidligere.

– Jeg har solgt hytter på Lyseren både i januar og februar, så det er mer spredt utover året enn før. Jeg har også solgt hytter på fjellet på sensommeren. Det kan jo ha noe gjøre med pandemien, og at folk heller vil investere i norsk natur.

Ny sesong

I fjor ble den femte sesongen av Sommerhytta spilt inn på Mjøsli. I disse dager blir programmet sendt på TV 2.

Etter at vinneren blir kåret denne sesongen, vil også de tre andre hyttene bli lagt ut for salg, opplyser utbyggeren på sine nettsider, med mindre noen av deltakerparene ønsker å kjøpe den selv.

Se Sommerhytta mandag til torsdag fra klokken 20.00 på TV 2 og på TV 2 Sumo når du vil.