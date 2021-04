Fikk sjokkdiagnose etter 30 timer lang fødsel: – Åh, kjære deg!

Nå oppfordrer Brittany Jacobs' (26) andre kvinner til å ta kontroll over kroppen sin.

Amerikanske Brittany Jacobs (26) TikTok-video har gått viralt etter at hun fortalte sin helt spesielle historie.

I videoen, som er blitt sett 2,9 millioner ganger, forteller hun hvordan hun ble tatt på senga da hun fødte.

Jacobs hadde lenge lurt på om noe var galt nedentil, etter at hun oppdaget at hun hadde to skjedeåpninger der.

– Jeg trodde alltid at det var jomfruhinnen. Da jeg ble eldre, trodde jeg bare at den var standhaftig og at den kanskje ville bli ødelagt en dag, sier hun til BuzzFeed.

Sterke smerter

Jacobs hadde også kraftige, smertefulle menstruasjoner to ganger i måneden, og samleier førte også til store smerter.

– Jeg har en skikkelig høy smerteterskel, men menstruasjonene var så vonde at jeg gråt. Jeg blødde alltid gjennom tampongene, sier hun i TikTok-videoen.

Da Jacobs ble gravid første gang, la hun merke til at fosteret bare lå på den ene siden i magen.

Først da hun skulle føde barn nummer to, fikk hun vite hva som var årsaken.

Etter en 30 timer lang fødsel, la en sykepleier merke til noe helt spesielt i Jacobs' underliv.

– Åh, kjære deg, du har to vaginaer, to livmorhalser og to livmorer, utbrøt sykepleieren.

Dobbelt opp

Jacobs visste ikke at alle symptomene hun hadde samsvarte med såkalt uterus didelphys, som vanligvis blir omtalt som dobbel livmor.

Foster har to såkalte müllerske ganger som hos jentefostre smelter sammen og videreutvikles til livmor og eggstokker.

På guttefostre tilbakedannes gangene.

Hvis de ikke smelter sammen på jentefostrene, får man to anlegg av livmoren som har hver sin eggstokk. Hvis de smelter delvis sammen, får man ulike grader av delt livmor.

Tilstanden er som regel ufarlig, men kan føre til nyreproblemer og vanskeligheter med reproduksjon.

Ventet i 25 år

Brittany Jacobs valgte å fortelle sin historie etter at en annen TikTok-bruker stilte spørsmålet:

«Hva er det en lege ignorerte helt ved deg da det åpenbart var noe galt?»

– I over 25 år la ingen merke til det, sier Jacobs i videoen.

Hun forteller at legene hun oppsøkte ikke kunne gi henne svar på hva som var galt, og at hun derfor bare aksepterte det hele.

Da hun tok rutinemessige celleprøver av livmorhalsen, var det heller ingen som la merke til noe unormalt.

– Jeg ønsker at folk skal skjønne viktigheten med å lære mer om den kvinnelige anatomien, og hjelpe kvinner til å forstå sin egen kropp, sier Brittany Jacobs.

Hun sier at hun ønsker at kvinner skal bli flinkere til å følge magefølelsen når de tror at noe er galt.

– Legene tror kanskje ikke på deg de fem første gangene, så vær sikker på at du sier det en sjette gang, sier hun til BuzzFeed.

Ikke uvanlig

For å gjennomføre fødselen på en trygg møte, ble skilleveggen mellom de to skjedene skjært bort av kirurgene.

– Begge vaginaene var helt normale og fullt funksjonelle, men det var ikke mulig å få ut et barn, så skilleveggen ble fjernet. Nå har jeg bare ett hull, sier hun.