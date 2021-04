Presentert som ny trener: – Strømsgodset er nå en klovneklubb

t– Nå må vi stå sammen, alle, sier Bjørn Petter Ingebretsen (53) på sin første arbeidsdag etter det ble kjent at han, sammen med Håkon Wibe-Lund (40), tar over treneransvaret i Strømsgodset etter Henrik Pedersen.

Fredag fikk bråket rundt den danske treneren sin foreløpige slutt, da det ble klart at han er ferdig i jobben etter å ha fått rasismevarsler mot seg.

– For meg, sett utenfra, så er Strømsgodset nå en klovneklubb. Det er det vi må ta tak i nå. Samle alt. Samle spillerne, sier Ingebretsen.

Han forklarer at det arbeidet allerede har startet.

– Jeg har et møte med hver enkelt spiller i dag hvor vi får frem ting de ønsker å si noe om, hvilket ståsted de har og hva hver enkelt kan bidra med. Nå er vi avhengig av hjelp fra alle mann. Det er en tøff situasjon for klubben, sier han.

Wibe-Lund sier han fikk spørsmål om han kunne ta på seg treneransvaret før helgen.

– Det valgte jeg å takke ja til dersom jeg fikk med meg Bjørn Petter, sier Wibe-Lund.

– Jeg er rørt og takknemlig over at han er med meg på å gjøre Strømsgodset til noe nytt og bedre. De siste dagene har ikke fotball opplevdes særlig gøy. Det skal vi snu nå, fortsetter han.

KJENNINGER: Bjørn Petter Ingebretsen og Håkon Wibe-Lund har lang fartstid i Strømsgodset Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Wibe-Lund sier han har opplevd den siste perioden som tøff.

De to trenerne vil ifølge klubben selv organisere hvordan de skal fordele ansvaret seg imellom. Klubbens ledelse har ikke satt noen tidsfrist for hvor lenge de to skal være svaret på trenerspørsmålet.

Wibe-Lund kommer fra jobben som assistenttrener i klubben. Ingebretsen har vært hovedtrener for Strømsgodset ved to tidligere anledninger (2015-2016 og (2018-2019). Begge gangene har han måttet gi seg i jobben grunnet helseutfordringer.

Prosessen som har ført til at Ingebretsen nå er Godset-trener for tredje gang, beskrives av klubbens daglige leder Dag Lindseth Andersen, som den mest krevende i klubben noen gang.

– Det er en alvorlig sak. Medietrykket rundt, har gjort det ekstra vanskelig å håndtere, sier Andersen om prosessen etter rasismevarslene mot Henrik Pedersen.