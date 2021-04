Siktet i Osen-saken samtykket til fengsling

Den polske statsborgeren, som har vært ettersøkt av Interpol, ble pågrepet på Island på lørdag. Han ble besluttet overlevert.



På mandag ble det holdt fengslingsmøte.

Politiadvokat Jørgen Henriksen bekrefter til TV 2 at den siktede har samtykket til fengsling og kontorforretning.

To menn dømt

I desember 2015 ble Reidar Osen brutalt overfalt i Bergen sentrum. I 2019 ble saken satt i sammenheng med bortføringen av Petter Slengesol.

– Jeg er overlykkelig og ser at dette nå går veien, jeg gleder meg til fortsettelsen, sa Reidar Osen til TV 2 etter pågripelsen.

To menn er dømt til henholdsvis to og et halvt år og fem år og fire måneders fengsel for ran og overfall av Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen.

En 32 år gammel polsk mann ble frifunnet for grovt ran mot kunsthandler Reidar Osen. I samme sak ble 32-åringen funnet skyldig i ran og overfall mot Petter Slengesol og dømt til to og et halvt års fengsel.

32-åringens bror er den siktede personen som ble pågrepet på Island.

Anket saken

Den ene av de to polakkene som er dømt til fengsel for ran og overfall av Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen, anker saken til lagmannsretten.

37-åringen har anket skyldspørsmålet knyttet til tiltaleposten som omfatter Reidar Osen, samt straffeutmålingen i begge postene, opplyser mannens forsvarer til TV 2.