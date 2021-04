– Det er det nærmeste du kommer klisjeen om den 12. mann

Se Liverpool–Real Madrid på TV 2 Sport 1 og Sumo på onsdag fra 20.00!

– I tunnelen før kampen føler vi at vi leder 1-0 på grunn av trøkket som er på Anfield. Vi vet flere av motstanderne kjenner på det, og det prøver vi å utnytte fra første sekund. Vi er pumpet av energi.

Det sier Liverpool-helten John Arne Riise om å stå i spillertunnelen før en Mesterliga-kamp på Anfield.

Utallige ganger har Liverpool-tilhengerne, anført av supporterne på den legendariske tribunen The Kop, sunget Liverpool til bragder.

– Mesterligaen på Anfield er en unik opplevelse. Da mobiliserer supporterne noe helt spesielt fordi Europacup er i Liverpools DNA. Her er de best i England med seks titler, her har fansen opplevd historiske øyeblikk gjennom de siste 50 årene, sier TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

Listen over bragder på Anfield er lang. Mot Saint Etienne i 1977, mot Olympiakos i 2004, mot Chelsea i 2005, mot Borussia Dortmund i 2016 og senest mot Barcelona i 2019 er noen av dem.

John Arne Riise beskriver at støtten fra tribunen gir så mye energi at man aldri blir sliten.

– Man kan ikke sitte hjemme og tro at man vet hvordan det føles. Man er nødt til å ha opplevd det. Mesterliga-kvelder på Anfield er noe helt spesielt. Jeg har kun spilt på Anfield for tomme tribuner under treningskamper – det er som natt og dag, sier den tidligere venstrebacken.

Etter å ha tapt 1-3 i den første kampen mot Real Madrid står Jürgen Klopps menn onsdag kveld foran en stor oppgave. Det må nærmest et mirakel til for at de skal klare å ta seg videre i Mesterligaen. Et mirakel de må klare uten sine trofaste supportere på tribunen. De er tvunget til å «Walk alone».

PUBLIKUMSFAVORITT: Få mennesker vet bedre enn John Arne Riise hva det betyr å ha Anfield-publikumet i ryggen. Foto: Dylan Martinez

Det er det nærmeste du kommer klisjéen om den 12. mann

En som har opplevd Anfields styrke under Mesterliga-kamper er TV 2s kommentator Øyvind Alsaker. Utallige ganger har han kommentert rødtrøyene i den prestisjetunge turneringen.

– Anfield er en intim stadion. The Kop har et rykte som forplikter, og den energien som skapes der tvinger motstanderne i kne. Selv ballsikre Barcelona-spillere mistet hodet i møtet med Anfield. Hele stadion rister når hjemmelaget er i støtet under flomlysene. Det er det nærmeste du kommer klisjeen om den 12. mann.

Alsaker var selv på plass da Liverpool tok imot Barcelona i 2019 etter å ha tapt 0-3 i Spania. Anfield ristet allerede før kampen startet, men da Divock Origi scoret allerede etter sju minutter tok hele Anfield fyr.

Da lagene gikk av banen hadde Liverpool mirakuløst vunnet 4-0 og var klare for finalen av Mesterligaen, som de senere vant mot Tottenham.

– Jeg har ikke opplevd noe som kan sammenlignes med stemningen da Liverpool tok seg til finalen i 2019, erkjenner Øyvind Alsaker.

STERK MELDING: Mohamed Salah hadde på seg en t-skjorte hvor det stod «Never give up» da Liverpool tok seg videre til tross for å ha tapt 0-3 i første oppgjør mot Barcelona. Foto: Phil Noble

Tror ikke på et nytt mirakel

For å ta seg videre i Mesterligaen er Liverpool trolig avhengig av prestasjon lik den som slo ut Barcelona i 2019. Forskjellen er at da hadde de over 50.000 syngende supportere i ryggen.

– Det er selvsagt mulig, men jeg hadde vært enda mer positiv om supporterne var der. Liverpool sin form er ikke overbevisende, men får de til det de kan, så er det en mulighet. Real Madrid er favoritter, innrømmer John Arne Riise.

– Fraværet av fans gjør at det er mye vanskeligere å tro på nok en historisk snuoperasjon fra Liverpool. Intensiteten i Liverpools spill henger uløselig sammen med intensiteten på tribunen – det er når disse kreftene virker sammen at Anfield er et fryktinngytende sted å spille, sier Alsaker.

Etter mirakelet mot Barcelona i 2019, var det mange Liverpool-supportere som hadde tro på det samme da Atlético Madrid gjestet Anfield i fjor.

Koronaviruset hadde gjort sitt inntog i Europa da Liverpool tok imot Atlético 11. mars i fjor. Dagen etterpå gikk Norges statsminister Erna Solberg opp på talestolen og stengte ned Norge.

Sett i ettertid burde kampen blitt spilt uten tilskuere på tribunen, men det ble den ikke.

52.000 mennesker var på plass innenfor Anfields porter. Store deler av Spania var stengt ned, likevel var 3000 av tilskuerne på Anfield tilreisende fra Madrid.

I ettertid av kampen uttalte Jürgen Klopp at det var en «kriminell handling» å la kampen bli spilt.

En analyse gjort av NHS (National Health Service) sine data viser at 41 korona-relaterte dødsfall kan spores til kampen mellom Liverpool og Atlético. Det kommer frem i den engelske avisen The Times på bakgrunn av en analyse gjort av Edge Health.

TV 2s kommentator Øyvind Alsaker og TV 2s tidligere fotballekspert Brede Hangeland var tilstede.

– Det er litt med blandede følelser vi er her i kveld, må jeg si. Fotball er viktig, men det er helt uviktig i forhold til folkehelse, sa Hangeland før kampen.

FULLSATT: Borteseksjonen på Anfield var fullsatt av spanjoler da Liverpool tok imot Atlético Madrid. I ettertid har kampen blitt omtalt som en kamp som aldri burde vært spilt. Foto: Javier Soriano

Kampen tapte Liverpool 2-3, mye takket være en svak kamp av reservekeeper Adrían.

TV 2 møtte Lars Øie og Sesilie Olava Øie som var tilstede på kampen. Det tok ikke lang tid før begge to fikk konstatert koronasmitte. For Lars ble tilstanden svært alvorlig og ekteparet fryktet det verste.

Les saken om Lars Øie og Sesilie Olava Øie her: – Jeg var ikke sikker på om han kom til å overleve

Se Liverpool–Real Madrid på TV 2 Sport 1 og Sumo på onsdag fra 20.00!